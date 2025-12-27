Меню
Киноафиша Статьи На премии Screen Awards выбрали лучший сериал 2025 года: думали, обычная драма про врачей, а оказался хит

27 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Питт»

Проект победил сразу в двух номинациях.

2025-й выдался урожайным на громкие сериалы, но победитель Screen Awards оказался неожиданно старомодным — и в этом его сила. Лучшим сериалом года жюри ScreenRant, Collider, CBR и MovieWeb признало «Питт» — медицинскую драму HBO Max, которая внезапно напомнила, зачем вообще когда-то включали телевизор.

Почему выиграл именно «Питт»

На первый взгляд — ещё один сериал про врачей. Но «Питт» ломает привычный формат: весь первый сезон укладывается в одну 15-часовую смену травматологического центра в Питтсбурге. Никаких временных скачков, монтажных трюков и «удобных» пауз. Камера идёт за героями почти в реальном времени — вместе с усталостью, ошибками, вспышками злости и редкими моментами облегчения.

Создатель сериала Р. Скотт Геммилл и продюсер Джон Уэллс сделали ставку не на эффектные диагнозы, а на рутину экстренной медицины. И это сработало: «Питт» оказался пугающе достоверным. Настолько, что врачи скорой помощи начали публично хвалить сериал — а для жанра это редчайший комплимент.

Ноа Уайли и эффект возвращения большой драмы

Отдельного внимания заслуживает Ноа Уайли. Его доктор Майкл «Робби» Робинавич — не герой-икона, а живой человек, балансирующий между профессионализмом и выгоранием. За эту роль актёр получил премию Screen Awards и окончательно закрепил за «Питтом» статус сериала, который войдёт в историю жанра.

Не случайно проект уже называют «возвращением большой телевизионной драмы» — той самой, что цепляет не клиффхэнгерами, а правдой жизни. Второй сезон запущен в производство, и это, пожалуй, лучший итог для победителя года.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из сериала «Питт»
Анастасия Луковникова
