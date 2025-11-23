Меню
Киноафиша Статьи На премьере «Зверополиса 2» придется быть очень внимательным, чтобы ничего не пропустить: в мультике спрятали пасхалку к «Рапунцель»

23 ноября 2025 08:56
Кадры из мультфильмов «Рапунцель: Запутанная история» (2010), «Зверополис 2» (2025)

В кадре появится важный предмет.

Мультфильмы часто «разговаривают» друг с другом на особом языке отсылок. Создатели анимации любят прятать в кадрах секретные послания для самых внимательных зрителей. Персонажи из одних проектов неожиданно появляются в сценах других картин. Иногда это почти незаметные силуэты на заднем плане, а иногда — полноценные камео.

Оказывается, что такие пасхалки будут и в грядущем «Зверополисе 2». Одна из них напрямую уведет зрителей к «Рапунцель».

Пасхалка в «Зверополисе 2»

В сиквеле «Зверополиса» поклонников ждет любопытная отсылка к «Рапунцель». Режиссер Байрон Ховард, работавший над обоими проектами, подтвердил этот факт. Оказывается, в новом мультфильме появятся целых два камео знаменитой сковородки длинноволосой героини.

В одном из эпизодов этот кухонный атрибут будет красоваться в лапах хитрого Ника Уайлда. Остальные детали пасхалок Ховард предпочел сохранить в тайне, предоставив зрителям возможность самостоятельно отыскать все спрятанные секреты.

Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Сковородка Рапунцель

Знаменитая сковородка Рапунцель украшала даже официальный постер мультфильма. Этот кухонный предмет становится настоящим оружием в руках героини.

Впервые он появляется в сцене, где Юджин проникает в башню. Пока он проверяет тиару, испуганная Рапунцель подкрадывается сзади и наносит удар сковородкой по его голове.

Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

Позже этот прием повторяется несколько раз на протяжении всего сюжета. Даже сам Юджин впоследствии использует сковороду в бою против королевской гвардии и Максимуса.

Как именно этот предмет поможет Нику Уайлду в «Зверополисе 2», создатели пока не раскрывают. Ответ мы узнаем после премьеры, которая состоится 27 ноября.

Ранее портал «Киноафиша» писал про прототипы героев «Зверополиса».

Фото: Кадры из мультфильмов «Рапунцель: Запутанная история» (2010), «Зверополис 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
