«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге

12 сентября 2025 18:08
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Режиссер не оценил талант звезды по достоинству.

Станислав Говорухин прекрасно осознавал, что снимает культовый проект, но рабочий процесс над «Местом встречи изменить нельзя» давался непросто. Больше всего напрягал его Владимир Конкин — он совсем не походил на книжного Шарапова, и режиссёру пришлось буквально на ходу перекраивать образ.

Однако была ещё одна звезда, которая выводила Говорухина из себя куда сильнее.

Сергей Юрский в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Сергей Юрский в «Месте встречи изменить нельзя» сыграл мужа Ларисы — врача Груздева, хотя изначально Говорухин предлагал ему роль афериста Ручечника. Съёмки заняли всего неделю, но результат режиссёра не обрадовал.

Юрский, блестящий театральный актёр, играл слишком ярко для камеры — его темперамент и манера подачи выделялись на фоне более сдержанных коллег.

«На последней черте. Еще чуть-чуть лишнего, и он бы уже сильно переигрывал» — рассказывал недовольный Говорухин.

Кстати, в книге персонаж звался Ильёй Сергеевичем и имел «когтистое некрасивое лицо», но Юрский создал образ скорее интеллигентный и нервный, отмечает автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Мнение зрителей

А вот простые зрители скепсис Говорухина никогда не разделяли. По их мнению, образ Груздева — один из самых знаковых и удачных в карьере Юрского.

«Отлично Юрский сыграл. Прямо в точку. Видно, как он презирает Жеглова и одновременно его боится», «В этом и заключается профессионализм артиста: сыграть отлично, но не переступать грань», «Никакого переигрывания Сергея Юрского я не заметила. Замечательно сыграл угрюмого, умного интеллигента, попавшего в сложную жизненную ситуацию», — пишут комментаторы.

Фото: Кадры из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
