«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге

Станислав Говорухин прекрасно осознавал, что снимает культовый проект, но рабочий процесс над «Местом встречи изменить нельзя» давался непросто. Больше всего напрягал его Владимир Конкин — он совсем не походил на книжного Шарапова, и режиссёру пришлось буквально на ходу перекраивать образ.

Однако была ещё одна звезда, которая выводила Говорухина из себя куда сильнее.

Сергей Юрский в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Сергей Юрский в «Месте встречи изменить нельзя» сыграл мужа Ларисы — врача Груздева, хотя изначально Говорухин предлагал ему роль афериста Ручечника. Съёмки заняли всего неделю, но результат режиссёра не обрадовал.

Юрский, блестящий театральный актёр, играл слишком ярко для камеры — его темперамент и манера подачи выделялись на фоне более сдержанных коллег.

«На последней черте. Еще чуть-чуть лишнего, и он бы уже сильно переигрывал» — рассказывал недовольный Говорухин.

Кстати, в книге персонаж звался Ильёй Сергеевичем и имел «когтистое некрасивое лицо», но Юрский создал образ скорее интеллигентный и нервный, отмечает автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Мнение зрителей

А вот простые зрители скепсис Говорухина никогда не разделяли. По их мнению, образ Груздева — один из самых знаковых и удачных в карьере Юрского.

«Отлично Юрский сыграл. Прямо в точку. Видно, как он презирает Жеглова и одновременно его боится», «В этом и заключается профессионализм артиста: сыграть отлично, но не переступать грань», «Никакого переигрывания Сергея Юрского я не заметила. Замечательно сыграл угрюмого, умного интеллигента, попавшего в сложную жизненную ситуацию», — пишут комментаторы.

