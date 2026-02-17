«На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни

Сэм Рэйми наконец вернулся к тому, что умеет лучше всего. Почти двадцать лет он не снимал полноценных хорроров. В начале 2026 года режиссёр «Зловещих мертвецов» выпустил «На помощь!» — историю про двоих, которые терпят крушение и оказываются на необитаемом острове.

Казалось бы, сюжет старый как мир, но Рэйми нашёл, чем его освежить. Тут вам и чёрная комедия, и психологическое давление, и едкая сатира на офисные нравы. «На помощь!» — фильм, актеры в котором выкладываются на максимум.

А мы решили пройтись по другим «робинзонам» в кино — тем, кто тоже застревал вдали от цивилизации, но по-разному с этим справлялся.

«Пляж»

«Пляж» Дэнни Бойла вышел в 2000 году и быстро стал культовым. Леонардо ДиКаприо играет Ричарда, молодого человека, который отправляется в Таиланд в поисках чего‑то настоящего.

Там он выходит на таинственную карту, ведущую к острову, где обосновалась коммуна отшельников во главе с женщиной в исполнении Тильды Суинтон. Идиллия трещит по швам, когда выясняется, что райское место живёт по своим жестоким законам.

Бойл снял историю не столько про путешествие, сколько про то, как быстро иллюзии разбиваются о реальность. После фильма тайские острова наводнили туристы, а идея уехать жить в эко-коммуну надолго застряла в головах у впечатлительных зрителей.

«Треугольник печали»

«Треугольник печали» Рубена Эстлунда пошёл ещё дальше. Здесь яхта тонет почти сразу, и выжившие оказываются на острове без еды, воды и привычных социальных лифтов.

Среди них — пара моделей, пожилой олигарх, пара миллионеров и прислуга, которая до катастрофы драила палубы. В новых условиях всё переворачивается.

Главным человеком внезапно оказывается уборщица, умеющая разводить огонь и чистить рыбу. Эстлунд, уже получивший две «Золотые пальмовые ветви», снял злую и смешную притчу о том, как быстро слетает лоск, когда заканчивается еда.

«Голубая лагуна»

«Голубая лагуна» 1980 года — это, пожалуй, самый известный фильм про любовь на острове. Двое детей после кораблекрушения оказываются в раю, где нет взрослых, правил и школьных звонков. Они растут, учатся добывать еду, а заодно открывают для себя чувства, о которых в цивилизованном мире им бы рассказали заранее.

Рэндал Клейзер снял кино, которое критики ругали за наивность, а зрители обожали за красоту. Операторская работа действительно заслуживает отдельного упоминания — «Оскар» за неё дали не просто так. Позже у истории появится сиквел, уже с Милой Йовович, но первая часть так и останется эталоном «робинзонады».

«Изгой»

«Изгой» Роберта Земекиса — совсем другая история. Здесь остров не рай, а клетка. Чак Ноланд, инспектор службы доставки FedEx, после авиакатастрофы остаётся один на необитаемом клочке суши. Никакой романтики, только борьба за еду, воду и рассудок.

Том Хэнкс провёл на съёмках почти полтора года и заслуженно получил номинацию на «Оскар». Его герой разговаривает с волейбольным мячом, теряет надежду, находит её снова и постепенно понимает, что вся его прошлая жизнь, где он носился с графиками и отчётами, была не такой уж правильной.

«Человек — швейцарский нож»

«Человек — швейцарский нож» — это, наверное, самый странный фильм про выживание, какой только можно представить. Хэнк, застрявший на острове и уже готовый попрощаться с жизнью, вдруг находит на пляже тело.

Мертвец, которого играет Дэниэл Рэдклифф, оказывается не просто трупом, а универсальным инструментом для решения всех проблем.

За нелепой обёрткой скрывается история про одиночество, дружбу и то, как важно оставаться человеком, даже если твой единственный друг — мёртвое тело.