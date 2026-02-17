Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни

«На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни

17 февраля 2026 13:00
Кадр из фильма «На помощь!»

Судьбы персонажей в картинах сложились по-разному.

Сэм Рэйми наконец вернулся к тому, что умеет лучше всего. Почти двадцать лет он не снимал полноценных хорроров. В начале 2026 года режиссёр «Зловещих мертвецов» выпустил «На помощь!» — историю про двоих, которые терпят крушение и оказываются на необитаемом острове.

Казалось бы, сюжет старый как мир, но Рэйми нашёл, чем его освежить. Тут вам и чёрная комедия, и психологическое давление, и едкая сатира на офисные нравы. «На помощь!» — фильм, актеры в котором выкладываются на максимум.

А мы решили пройтись по другим «робинзонам» в кино — тем, кто тоже застревал вдали от цивилизации, но по-разному с этим справлялся.

«Пляж»

«Пляж» Дэнни Бойла вышел в 2000 году и быстро стал культовым. Леонардо ДиКаприо играет Ричарда, молодого человека, который отправляется в Таиланд в поисках чего‑то настоящего.

Там он выходит на таинственную карту, ведущую к острову, где обосновалась коммуна отшельников во главе с женщиной в исполнении Тильды Суинтон. Идиллия трещит по швам, когда выясняется, что райское место живёт по своим жестоким законам.

Бойл снял историю не столько про путешествие, сколько про то, как быстро иллюзии разбиваются о реальность. После фильма тайские острова наводнили туристы, а идея уехать жить в эко-коммуну надолго застряла в головах у впечатлительных зрителей.

Кадр из фильма «Пляж»

«Треугольник печали»

«Треугольник печали» Рубена Эстлунда пошёл ещё дальше. Здесь яхта тонет почти сразу, и выжившие оказываются на острове без еды, воды и привычных социальных лифтов.

Среди них — пара моделей, пожилой олигарх, пара миллионеров и прислуга, которая до катастрофы драила палубы. В новых условиях всё переворачивается.

Главным человеком внезапно оказывается уборщица, умеющая разводить огонь и чистить рыбу. Эстлунд, уже получивший две «Золотые пальмовые ветви», снял злую и смешную притчу о том, как быстро слетает лоск, когда заканчивается еда.

Кадр из фильма «Треугольник печали»

«Голубая лагуна»

«Голубая лагуна» 1980 года — это, пожалуй, самый известный фильм про любовь на острове. Двое детей после кораблекрушения оказываются в раю, где нет взрослых, правил и школьных звонков. Они растут, учатся добывать еду, а заодно открывают для себя чувства, о которых в цивилизованном мире им бы рассказали заранее.

Рэндал Клейзер снял кино, которое критики ругали за наивность, а зрители обожали за красоту. Операторская работа действительно заслуживает отдельного упоминания — «Оскар» за неё дали не просто так. Позже у истории появится сиквел, уже с Милой Йовович, но первая часть так и останется эталоном «робинзонады».

Кадр из фильма «Голубая лагуна»

«Изгой»

«Изгой» Роберта Земекиса — совсем другая история. Здесь остров не рай, а клетка. Чак Ноланд, инспектор службы доставки FedEx, после авиакатастрофы остаётся один на необитаемом клочке суши. Никакой романтики, только борьба за еду, воду и рассудок.

Том Хэнкс провёл на съёмках почти полтора года и заслуженно получил номинацию на «Оскар». Его герой разговаривает с волейбольным мячом, теряет надежду, находит её снова и постепенно понимает, что вся его прошлая жизнь, где он носился с графиками и отчётами, была не такой уж правильной.

Кадр из фильма «Изгой»

«Человек — швейцарский нож»

«Человек — швейцарский нож» — это, наверное, самый странный фильм про выживание, какой только можно представить. Хэнк, застрявший на острове и уже готовый попрощаться с жизнью, вдруг находит на пляже тело.

Мертвец, которого играет Дэниэл Рэдклифф, оказывается не просто трупом, а универсальным инструментом для решения всех проблем.

За нелепой обёрткой скрывается история про одиночество, дружбу и то, как важно оставаться человеком, даже если твой единственный друг — мёртвое тело.

Кадр из фильма «Человек — швейцарский нож»
Фото: Кадры из фильмов «Пляж» (2000), «Треугольник печали» (2022), «Голубая лагуна» (1980), «Изгой» (2000), «Человек — швейцарский нож» (2016), «На помощь!» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного Читать дальше 17 февраля 2026
Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера Читать дальше 18 февраля 2026
От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала Читать дальше 17 февраля 2026
Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Читать дальше 17 февраля 2026
5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста 5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста Читать дальше 16 февраля 2026
5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец» 5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец» Читать дальше 15 февраля 2026
Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать Читать дальше 15 февраля 2026
Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные Читать дальше 14 февраля 2026
На райский остров можно улететь хоть сейчас: где снимали новый хоррор 2026 года «На помощь!» На райский остров можно улететь хоть сейчас: где снимали новый хоррор 2026 года «На помощь!» Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше