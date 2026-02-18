Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день

На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день

18 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Ландыши»

Можно устроить марафон любимой ленты.

Нашумевший хит «Ландыши. Вторая весна» — продолжение культового сериала — покажут телезрителям. В феврале релиз проекта, который был до этого доступен только онлайн, состоится на СТС. И ждать осталось совсем недолго.

Те, кто пропустил премьеру в интернете, смогут наверстать упущенное, причём сразу в объёме двух сезонов. Правда, смотреть их, скорее всего, придётся в непривычной последовательности — фактически в обратном порядке.

Продолжение «Ландышей» выйдет в телеэфир 23 февраля. В 15 часов дня на СТС начнут крутить все 8 серий сразу — видимо, чтобы не растягивать удовольствие.

А Первый канал решил пойти другим путём и запускает самый первый сезон «Ландышей» в эфир с 25 февраля, в 22:00. Именно он когда‑то собрал больше 100 миллионов просмотров и заработал 8,2 балла на «Кинопоиске».

Когда покажут второй сезон на Первом, пока не уточняют. Вероятно, придётся подождать.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли Читать дальше 18 февраля 2026
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала «Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала Читать дальше 19 февраля 2026
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Читать дальше 19 февраля 2026
23 минуты и 7 659 784 просмотров за пару дней: почему новую серию «Маши и Медведя» засматривают до дыр 23 минуты и 7 659 784 просмотров за пару дней: почему новую серию «Маши и Медведя» засматривают до дыр Читать дальше 18 февраля 2026
С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» Читать дальше 18 февраля 2026
Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Читать дальше 18 февраля 2026
Будет ли «Крик 8»? Похоже, Сидни опять не удастся остановить маньяка Будет ли «Крик 8»? Похоже, Сидни опять не удастся остановить маньяка Читать дальше 18 февраля 2026
На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь Читать дальше 17 февраля 2026
Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше