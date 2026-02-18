На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день

Нашумевший хит «Ландыши. Вторая весна» — продолжение культового сериала — покажут телезрителям. В феврале релиз проекта, который был до этого доступен только онлайн, состоится на СТС. И ждать осталось совсем недолго.

Те, кто пропустил премьеру в интернете, смогут наверстать упущенное, причём сразу в объёме двух сезонов. Правда, смотреть их, скорее всего, придётся в непривычной последовательности — фактически в обратном порядке.

Продолжение «Ландышей» выйдет в телеэфир 23 февраля. В 15 часов дня на СТС начнут крутить все 8 серий сразу — видимо, чтобы не растягивать удовольствие.

А Первый канал решил пойти другим путём и запускает самый первый сезон «Ландышей» в эфир с 25 февраля, в 22:00. Именно он когда‑то собрал больше 100 миллионов просмотров и заработал 8,2 балла на «Кинопоиске».

Когда покажут второй сезон на Первом, пока не уточняют. Вероятно, придётся подождать.