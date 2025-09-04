Меню
На первом месте в 20 странах: этот испанский сериал недавно вышел, а уже вытеснил «Уэнсдей» и «Дандадан»

4 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Две могилы»

Довольно свежий сюжет на фоне других новинок.

Сентябрь снова доказал: именно Netflix умеет запускать неожиданные хиты. В этот раз все разговоры о рейтингах забрал себе испанский сериал «Две могилы» (Dos tumbas).

Лента стартовала 29 августа и всего за несколько дней вытеснила «Уэнсдей» и «Дандадан» из топа платформы, заняв первое место более чем в двадцати странах.

О чём сериал «Две могилы»

Сериал снят по сценарию коллектива Кармен Мола (Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро), известных своими мрачными триллерами. Главная героиня — Исабель, бабушка 16-летней Вероники. Девочка вместе с подругой Мэнди внезапно исчезает, и отчаявшаяся женщина начинает собственное расследование.

Её путь приводит к тайной сети вечеринок, где богатые бизнесмены и знаменитости эксплуатируют молодых девушек. Правда, которую открывает Исабель, оказывается куда страшнее самого исчезновения внучки.

Здесь нет места случайностям: каждое открытие ведёт к ещё большей боли и жажде мести.

Что говорят зрители и критики

Кадр из сериала «Две могилы»

«Две могилы» называют душераздирающим триллером с сильной социальной подоплёкой. Да, сериал упрекнули в излишней продолжительности, но в остальном оценки впечатляют: рейтинг 6,3 на IMDb, а первые эпизоды держатся выше семёрки.

Особенно хвалят игру Кити Манвер, которая превращает свою героиню в образ мести и отчаяния, способный держать зрителя в напряжении до последней сцены.

Почему стоит посмотреть

Если вы любите жёсткие драмы с элементами нуара и социальной критики, «Две могилы» — идеальный выбор. Он одновременно напоминает «Мост» и «Острых козырьков», но при этом сохраняет уникальный испанский колорит.

Именно такие истории сегодня делают Netflix лидером глобального ТВ.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Две могилы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
