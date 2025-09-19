На первом месте — свежий хит HBO: 5 популярных сериалов, которые смотрят на этой неделе

Меню
19 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Задание»

Зрители по всему миру отдают предпочтение именно этим проектам.

Стриминговые платформы не дают передохнуть: каждую неделю на них появляется что-то свежее, а старые хиты удерживают внимание зрителей. Мы собрали пять сериалов, которые сегодня в топе — именно их обсуждают, смотрят и оценивают на Rotten Tomatoes.

«Задание» (HBO Max)

Криминальная драма с Марком Руффало и Томом Пелфри стала лидером чарта. Мрачный сюжет о преступлении и культурных конфликтах держит в напряжении, а актёрский дуэт вытягивает даже самые тёмные сцены. Критики называют проект «безжалостно тяжёлым, но захватывающим».

«Девушка моего сына» (Prime Video)

Робин Райт и Оливия Кук в роли антагонисток — это уже заявка на успех. «Девушка моего сына» — психологический триллер о новых связях, скрытых мотивах и обманах. Сюжет закручен так, что зрители не жалуются на реализм: история слишком пронзительная, чтобы искать мелкие недочёты.

«Чужой: Земля» (Hulu)

Ноа Хоули перенёс мифологию «Чужого» на малые экраны, и это сработало. Жуткий, визуально мощный и при этом самостоятельный проект, который одновременно уважает классику и открывает новые горизонты. Высочайший рейтинг критиков подтверждает: это одна из главных премьер года.

«Газета» (Peacock)

Спин-офф «Офиса» о редакции газеты стартовал бодро. «Газета» ещё ищет свой тон, но у сериала уже есть лёгкая комедийная динамика и вера в журналистику как в дело жизни. Критики осторожны, но признают: у этого проекта есть шанс стать достойным наследником легендарного ситкома.

«Список смертников: Тёмный волк» (Prime Video)

Продолжение «Списка смертников» с Крисом Праттом делает ставку на жёсткий экшен. История не лишена клише, но зрители оценили драйв: рейтинг аудитории выше, чем у критиков. Если хочется боевика с военной эстетикой — этот сериал зайдёт.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Задание»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
