На первое место ворвался свежий хит HBO: собрали 5 сериалов октября, которые сейчас смотрят по всему миру

Если вы не знаете, что включить вечером, вот короткий гид по сериалам, которые сейчас возглавляют мировые рейтинги. От остроумных комедий до напряжённых драм — в этой пятёрке точно найдётся ваш фаворит.

«Компания боссов»

Безумная офисная комедия, где производство стульев превращается в корпоративный апокалипсис. Тим Робинсон играет героя, который отчаянно пытается сохранить рассудок в мире абсурда и паранойи. Метаирония, хаос и идеальный темп делают сериал главным комедийным хитом сезона.

«Салаги»

Трогательная драмеди «Салаги» рассказывает о молодом парне, который ищет себя, любовь и собственное понимание мужественности. Netflix снова умудрился рассказать простую историю о взрослении так, что она звучит по-новому. Майлз Хейзер — живой, естественный, человечный — делает сериал по-настоящему искренним.

«Задание»

Марк Руффало и Том Пелфри играют в тёмной криминальной драме, где расследование превращается в философский спор о вине и совести. Атмосфера гнетущая, диалоги острые, а мораль без простых ответов. Это история о том, как легко переступить грань, когда сам веришь, что поступаешь правильно.

«Уэйуорд»

Тони Коллетт в роли женщины, которая оказывается втянутой в цепь загадочных исчезновений. Медленный, тягучий триллер с неожиданными поворотами и сильным актёрским составом. Сериал играет на ощущении тревоги — когда ничто не то, чем кажется.

«Последний рубеж»

Север, мрак и закон выживания — бывший военный сталкивается с преступниками, природой и собственным прошлым. Это честный экшен без излишеств, с атмосферой одиночества и грубой силы. Зрелищно, хмуро и по-мужски сурово.

