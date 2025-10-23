Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На первое место ворвался свежий хит HBO: собрали 5 сериалов октября, которые сейчас смотрят по всему миру

На первое место ворвался свежий хит HBO: собрали 5 сериалов октября, которые сейчас смотрят по всему миру

23 октября 2025 08:27
Кадр из сериала «Уэйуорд»

Зрители выбрали фаворитов этой недели.

Если вы не знаете, что включить вечером, вот короткий гид по сериалам, которые сейчас возглавляют мировые рейтинги. От остроумных комедий до напряжённых драм — в этой пятёрке точно найдётся ваш фаворит.

«Компания боссов»

Безумная офисная комедия, где производство стульев превращается в корпоративный апокалипсис. Тим Робинсон играет героя, который отчаянно пытается сохранить рассудок в мире абсурда и паранойи. Метаирония, хаос и идеальный темп делают сериал главным комедийным хитом сезона.

«Салаги»

Трогательная драмеди «Салаги» рассказывает о молодом парне, который ищет себя, любовь и собственное понимание мужественности. Netflix снова умудрился рассказать простую историю о взрослении так, что она звучит по-новому. Майлз Хейзер — живой, естественный, человечный — делает сериал по-настоящему искренним.

«Задание»

Кадр из сериала «Задание»

Марк Руффало и Том Пелфри играют в тёмной криминальной драме, где расследование превращается в философский спор о вине и совести. Атмосфера гнетущая, диалоги острые, а мораль без простых ответов. Это история о том, как легко переступить грань, когда сам веришь, что поступаешь правильно.

«Уэйуорд»

Тони Коллетт в роли женщины, которая оказывается втянутой в цепь загадочных исчезновений. Медленный, тягучий триллер с неожиданными поворотами и сильным актёрским составом. Сериал играет на ощущении тревоги — когда ничто не то, чем кажется.

«Последний рубеж»

Север, мрак и закон выживания — бывший военный сталкивается с преступниками, природой и собственным прошлым. Это честный экшен без излишеств, с атмосферой одиночества и грубой силы. Зрелищно, хмуро и по-мужски сурово.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Уэйуорд»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После финала хита HBO «Задание» у зрителей остался лишь один вопрос: будет ли второй сезон? После финала хита HBO «Задание» у зрителей остался лишь один вопрос: будет ли второй сезон? Читать дальше 23 октября 2025
У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать Читать дальше 24 октября 2025
Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Читать дальше 24 октября 2025
Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя Читать дальше 24 октября 2025
«Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены «Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены Читать дальше 24 октября 2025
В третьем сезоне «Семьи шпиона» наконец раскрыли прошлое Лойда: зрители мигом перестали смеяться В третьем сезоне «Семьи шпиона» наконец раскрыли прошлое Лойда: зрители мигом перестали смеяться Читать дальше 24 октября 2025
«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич» «Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич» Читать дальше 23 октября 2025
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме «Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме Читать дальше 23 октября 2025
На шаг ближе к премьере: дату выхода 4 сезона «Извне» держат в секрете до сих пор, но для фанатов есть и хорошие новости На шаг ближе к премьере: дату выхода 4 сезона «Извне» держат в секрете до сих пор, но для фанатов есть и хорошие новости Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше