На одном уровне с «Первым отделом»: 3 российских детективных сериала, которые не отпускают до последней серии

Иногда лучший вечер — это тот, который проходит под звуки напряжённой заставки и фразы «у нас новое дело». Российские детективы давно научились держать интригу не хуже западных проектов: здесь и живые герои, и узнаваемая реальность, и преступления, за которыми хочется следить до финальных титров. Собрали три сериала, способных легко занять пару вечеров — а может, и больше.

«Первый отдел»

Следователь Юрий Брагин возвращается в Петербург после командировки и неожиданно оказывается главным кандидатом на повышение. Но вместо кабинета он выбирает работу «на земле» — и отправляется расследовать двойное убийство в области.

Сила сериала — в ощущении подлинности. Это история не про супергероев в погонах, а про людей, которые устают, ошибаются и всё равно идут до конца. Брагин — спокойный и принципиальный, его напарник Шибанов — более импульсивный, но не менее преданный делу. Их тандем держит внимание не хуже самой интриги.

«Алиса против правил»

Алиса становится следователем ради одной цели — найти убийцу своей сестры. Давнее преступление внезапно получает пугающее продолжение, и кажется, что виновный всё это время был совсем рядом.

Проект «Алиса против правил» цепляет атмосферой маленького города, где каждый знает друг друга, но почти у каждого есть тайны. Сюжет аккуратно держит напряжение и не скатывается в банальность: разгадку действительно хочется вычислить, но сделать это не так просто.

«Мышеловка»

Следователь Ирина Меркулова живёт работой — настолько, что даже семейные планы отходят на второй план. Но новое дело заставляет её выбирать между службой и личной жизнью.

Сериал «Мышеловка» компактный, но именно в этом его преимущество: ни одной лишней сцены, ни одного пустого диалога. История развивается стремительно, а подозрения зрителя меняются почти в каждой серии.