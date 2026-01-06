Меню
Киноафиша Статьи На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки

На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки

6 января 2026 17:38
Кадр из сериала «Первый отдел»

Пока лента собирает не ностальгические, а критические отзывы.

Канал НТВ привычным образом начал «подогревать» зрителей перед премьерой пятого сезона сериала «Первый отдел». Сейчас любимый народом процедурал поставили в сетку вещания повторно, начиная с самых первых серий.

Но кажется на этот раз обкатанный механизм дал сбой. Ведь зрители получили возможность увидеть, с чего началась история Брагина и Шибанова и заметили все недостатки проекта. Если дальше продолжится также, то к пятому сезону фан-база ленты поредеет.

Отзывы о сериале «Первый отдел»

В первую очередь, критику вызывал образ Юрия Брагина.

«Какой же нелепый этот Брагин, прямо эталонный "циркуль". Его движения, особенно в редких драках, выглядят совершенно неестественно. Он не падает, а будто механически складывается. На его лице застыла одна-единственная эмоция — удивлённо выпученные глаза», — делятся впечатлениями в Сети.

Не остался без вопросов и сам сюжет. Многие отмечают его оторванность от реальности, хоть он и основан на настоящих делах.

«О какой правдоподобности может идти речь? Её здесь просто нет», — пишут пользователи.

В результате первый сезон многим показался настолько неторопливым, что зрители нашли ему весьма практичное применение.

«Потрясающий сериал. Смотрим его вместе с женой. Она засыпает под него минут через десять. Используем исключительно как эффективное снотворное. Результат просто превосходный», — отмечают в отзывах.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Пятый сезон сериала «Первый отдел»

В пятом сезоне уголовное дело против супруги Брагина, наконец, закроют. Однако настоящий преступник при этом так и избежит ответственности.

После этого Брагин сможет вернуться в правоохранительные органы, но уже на другую должность. Его направят простым следователем в один из отдалённых районов города.

Вскоре после назначения он узнаёт странную деталь. Его предшественник на этом посту бесследно пропал. Постепенно герой начинает подозревать, что исчезновение коллеги как-то связано с одним старым и давно забытым делом.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
