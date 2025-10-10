НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк

История о первой любви и выборе, который определяет жизнь.

Съёмки фильма «Чужой звонок» завершились в Москве и Петербурге. Производством занимались студия «РоЕл», онлайн-кинотеатр Kion и телеканал НТВ при поддержке Фонда кино.

В главных ролях — Алексей Чадов, Светлана Иванова, Аля Майер, Денис Косиков и Елена Сафонова, снимавшаяся и в версии 1985 года.

Любовь, пропавшая между эпохами

По сюжету художница Наташа (Иванова) готовится к выставке и внезапно встречает своего одноклассника Игоря (Чадов) — первую любовь.

Воспоминания переносят зрителя в начало нулевых: юная Наташа (Майер) разрывается между мечтой стать художницей и ожиданиями родителей.

Поддерживает её новенький ученик Игорь (Косиков), талантливый музыкант. Их короткое счастье прерывает семейная трагедия. Спустя годы Наташа понимает, что выбор, сделанный тогда, изменил всё.

Женская энергия на площадке

Ксения Алферова отметила, что атмосфера на съёмках была «удивительно тёплой и чуткой». По её словам, «на "Чужом звонке" не было ни грубости, ни бездушия — только искреннее творчество».

Режиссёр Светлана Белкина и оператор Елизавета Калинина создали «уникальный женский тандем», где каждое решение принималось с вниманием и уважением.

Второе дыхание повести

Сценарий по мотивам повести Екатерины Марковой 1979 года написала Светлана Николаенко. Ранее история уже экранизировалась, но Белкина переосмыслила её, добавив современный ритм и язык поколения.

Светлана Иванова призналась:

«Оригинальная повесть прекрасна, но наша версия ближе к сегодняшнему зрителю».

Алексей Чадов добавил, что встреча с Ивановой спустя двадцать лет после «9 роты» была «трепетной, как и встреча их героев в фильме».

От искренности до музыки

В картине звучат песни, которые исполняют сами актёры — Аля Майер и Денис Косиков. По их словам, на площадке царила редкая гармония между молодыми артистами и мастерами старшего поколения.

Продюсер Елизавета Елистратова подчеркнула: «Все они разные, но объединены одной энергией — живой и правдивой».

Точная дата выхода картины пока не объявлена.

