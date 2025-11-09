На НТВ возвращается сериал, который зрители пересматривают годами — дата премьеры уже объявлена

24 ноября на НТВ выходит «Скорая помощь 8». Новый сезон продолжает историю Константина Кулыгина и его команды, которым вновь приходится спасать не только пациентов, но и собственную подстанцию.

Проект остаётся одним из самых стабильных хитов телеканала — это подтверждают и обсуждения в соцсетях, и комментарии зрителей, которые признаются, что регулярно пересматривают прошлые сезоны.

О чём новый сезон

Главная линия связана с тем, что территория подстанции переходит во владение принципиального бизнесмена Игнатова. Теперь героям нужно не просто выходить на вызовы, но и бороться за возможность продолжать работу.

На фоне этой истории развиваются и личные линии: Ушаков и Роднина решают бытовые вопросы, а Ломакин посвящает себя написанию мемуаров.

Какие вызовы ждут зрителей

Создатели сохранили формат, в котором каждая серия строится вокруг отдельных случаев. В новых эпизодах медики будут помогать раненому из арбалета, подросткам после удара током, девушке-аниматору, попавшей в ДТП, и мастеру, пострадавшему при работе с ножами.

Это те самые ситуации, из-за которых сериал остаётся востребованным: практичные, жизненные, узнаваемые.

Актёры и команда

Гоша Куценко вновь играет Кулыгина. В составе остаются Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Степан Куликов, Анастасия Моргун и Светлана Брюханова.

Режиссёр — Богдан Дробязко.

Также прочитайте: Не тратьте время на поиски: вот 5 детективных сериалов, которые хвалят даже те, кто «ничего уже не смотрит»