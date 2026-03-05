Меню
Киноафиша Статьи На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал

На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал

5 марта 2026 18:08
Кадр из сериала «Лепила»

Актер уже запомнился в определенном образе.

Детективный сериал НТВ «Лепила» ещё до выхода вызвал скепсис: многие решили, что Никита Панфилов снова сыграет привычного брутального героя. Но после премьеры тон обсуждений неожиданно изменился. Теперь зрители спорят не столько о криминальной интриге, сколько о том, смог ли актёр выйти за рамки своего амплуа.

Новый Панфилов или всё тот же?

По сюжету Сергей Рашидов — в прошлом талантливый хирург — скрывается под именем дворника Джуры. Он случайно спасает раненого бандита и оказывается в центре разборок между криминальными группировками и полицией.

До старта сериала многие писали: Панфилов «везде одинаковый». Вспоминали его прошлые проекты и ждали повторения образа. Но первые серии удивили часть аудитории. Зрители отмечают более сдержанную, драматичную подачу. «Играет лицом, глазами», — пишут в комментариях. Другие же уверены, что мимика и интонации всё равно узнаваемы.

Динамика и перегруз персонажами

Сюжет хвалят за темп. Почти в каждой серии — новые угрозы: бандиты, майор убойного отдела, лидер группировки по прозвищу Лаки. События развиваются бодро, без явных провисаний.

Но есть и претензии. Зрители жалуются на избыточное количество второстепенных персонажей — «все мутные и незапоминающиеся». На фоне этого именно линия Джуры выглядит самой живой и цельной.

Смотреть или нет?

Мнения разделились чётко. Одни считают сериал крепким криминальным проектом с интригой и напряжением. Другие говорят, что жанр бандитских разборок уже устал сам от себя.

Большинство сходится в одном: «Лепила» — не шедевр и вряд ли станет пересматриваемым, но как динамичный детектив на один раз — работает. И главный вопрос остаётся прежним: это всё-таки новый Панфилов или просто знакомый образ в других декорациях?

Фото: Кадр из сериала «Лепила»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
1 комментарий
