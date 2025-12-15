На НТВ наконец сделали не «ментовский» детектив, а комедию: в «Марлене» со Стояновым зрители нашли только один минус

НТВ давно и прочно ассоциируется у зрителей с криминальными детективами и остросюжетными драмами — это его визитная карточка и основная программа сетки. Однако иногда между сериями о расследованиях и оперативной работе появляются яркие и талантливые комедийные проекты.

На фоне привычного и ожидаемого зрителем детективного изобилия, эти лёгкие и остроумные истории часто остаются в тени. Они рискуют пройти почти незамеченными для широкой аудитории. Так произошло и с проектом «Марлен» 2021 года.

Сюжет сериала «Марлен»

Марлен Георгиевич Симонов — следователь из старой школы, чей внешний вид обманчиво прост. За маской слегка рассеянного, чудаковатого человека скрывается острый, феноменально наблюдательный ум и бесценный опыт. Коллеги в шутку называют его «ходячим детектором лжи», потому что он с ходу улавливает малейшую фальшь в показаниях.

Его специализация — расследования, в которые вовлечены сливки общества: знаменитости шоу-бизнеса, влиятельные медиаперсоны и очень состоятельные люди. У Марлена Симонова к подобным «клиентам» есть свой, абсолютно нестандартный и часто неожиданный подход, который ломает все шаблоны и выводит из равновесия даже самых самоуверенных звезд.

Отзывы о сериале «Марлен»

Зрители отметили, что создатели проекта удачно использовали комический талант актёра Юрия Стоянова, наполнив историю множеством забавных моментов.

«Сценаристы прекрасно помнили про юмористический дар Стоянова и наполнили сериал множеством забавных моментов. Сама попытка сделать комедию для НТВ заслуживает уважения», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Хотя некоторые комментаторы все же заметили в его образе знакомые черты из его прошлых известных работ.

«Стоянов играет действительно очень хорошо, хотя местами всё-таки проскальзывает "Городок", это мешает, жаль, что повторяется», — пишут комментаторы.

