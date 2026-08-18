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Киноафиша Статьи На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке

На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке

18 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Даже заставки проектов оказались очень похожи.

Атмосферные детективы чаще связывают с американскими или скандинавскими сериалами, но похожие проекты выходили и в России. Один из них — «Пенсильвания», снятый в 2015 году. Сериал не повторяет «Настоящего детектива» буквально, но использует знакомую формулу мрачного расследования, где преступление становится лишь частью более сложной истории.

Сюжет

Журналист Эдуард Козлов приезжает в родное Поливаново на похороны матери. Во время поминок бесследно исчезает его маленький сын, а няню находят убитой.

Не надеясь на местных силовиков, Эдуард обращается за помощью в Москву. В посёлок приезжают опытные следователи и вскоре сталкиваются с чередой странных преступлений и секретами, которые жители явно не хотят раскрывать.

Кадр из сериала «Пенсильвания»

Детали

«Пенсильванию» быстро начали сравнивать с «Настоящим детективом» из-за мрачной картинки, тревожной музыки и общего ощущения безысходности. В центре истории здесь тоже не только поиск преступника, но и исследование людей, их страхов, пороков и скрытых конфликтов. Только вместо американской глубинки — российский посёлок со своими бытовыми проблемами и жестокостью.

Сериал не обошёлся без недостатков. Его упрекали в чрезмерной мрачности, большом количестве тяжёлых сцен и недостаточно раскрытых второстепенных героях. Зато атмосферная часть получилась убедительной: серые пейзажи, пустые улицы и напряжённый саундтрек хорошо передают ощущение тревоги.

На Кинопоиске и IMDb сериал получил 7,0. Зрители оценили проект неоднозначно.

«Персонажи получились интересными, у каждого есть свой характер и история. Но всё выглядит по шаблону, к которому привыкло российское кино», «Заставка действительно очень напоминает "Настоящего детектива", но дальше сходства почти не заметны», «Для меня сериал совсем не оказался скучным», — пишут в Сети.

До уровня сериала HBO «Пенсильвания» не дотягивает, но остаётся заметной попыткой перенести формат медленного, мрачного детектива на российские экраны.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Пенсильвания», «Настоящий детектив»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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