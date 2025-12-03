«Подслушано в Рыбинске» наделал шума в Сети и теперь завоевывает НТВ: вот когда состоится телепремьера детектива с Васильевым и Трибунцевым

История о провинциальном журналисте с опасным даром, который вынужден спасаться от подозрений собственным расследованием.

8 декабря в 22:15 на НТВ состоится телевизионная премьера восьмисерийного иронического детектива «Подслушано в Рыбинске».

Главные роли в проекте исполнили Тимофей Трибунцев и Антон Васильев. Также в сериале снялись Рузиль Минекаев, Юлия Хлынина, Михаил Кремер.

Онлайн-премьера ранее прошла на платформах Premier и Start.

Журналист, которому некуда бежать

В центре сюжета — немолодой журналист рыбинской газеты Юра в исполнении Тимофея Трибунцева. Он выпивает, не может выстроить отношения с дочерью-подростком, а жена фактически готовится уйти.

Его и без того рассыпающаяся жизнь окончательно ломается в момент, когда он начинает предвидеть убийства. Эти видения не делают его героем, а превращают в человека, знающего слишком много.

Тело актрисы и статус главного подозреваемого

Проверяя одно из видений-предсказаний, Юра находит тело убитой актрисы местного театра. Почти сразу он становится главным подозреваемым.

Понимая, что следствие может легко закрыть дело на нём, журналист вынужден заняться самостоятельным расследованием, хотя к этому у него нет ни опыта, ни ресурсов.

Ширмик как неожиданный союзник

Помогает Юре бывший возлюбленный погибшей актрисы Ширмик в исполнении Рузиля Минекаева, влюблённого в погибшую актрису.

Актёр описывает своего героя так:

«Ширмик – это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время – без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное».

Личное в основе истории

Автор сценария Иван Баранов объясняет:

«В сериале "Подслушано в Рыбинске" я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность.Например, прототип Ширмика, которого играет Рузиль – мой друг детства, который всегда попадал в какие-нибудь приключения. А в основу сюжета вошли мои мысли, фантазии и страхи».

По сути это история, выросшая из личных воспоминаний и тревог автора.

Контраст Трибунцева и Васильева

В сериале сталкиваются два разных типажа — известный в городе и уверенный в себе герой Антона Васильева и сломанный, неловкий, часто пьющий Юра Трибунцева.

Контраст этих образов и становится базой конфликта: внешняя решительность и внутренняя уязвимость идут параллельно, заставляя зрителя внимательно следить за тем, кто в итоге окажется сильнее в критический момент.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше