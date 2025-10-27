Меню
На носу финал «Лихих», а вы уже тревожитесь, что смотреть дальше? Вот 3 сериала с рейтингом выше 7,3, которые показывают 90-е без глянца и мифа

27 октября 2025 18:08
Кадр из сериала «Лихие»

Киноленты, после которых ностальгия уже не кажется тёплой.

Сейчас все смотрят второй сезон «Лихих» — атмосферный, жесткий, с запахом бензина и дешёвого пива, где прошлое бьёт не по памяти, а по нервам.

Но если в ожидании новых серий хочется остаться в той же серой, колкой реальности без гламура и фраз «вот были времена», — вот три проекта, где девяностые показаны без прикрас.

«Ненастье» (2018) — рейтинг КП 7.3

Фильм по роману Алексея Иванова — и это уже знак качества. В центре — бывшие афганцы, которые, вернувшись домой, не нашли себя в новой стране и создали собственный «Коминтерн».

Из братства с военным уставом — в банду с внутренними правилами. Здесь нет доблести, только растерянность и усталость. Режиссёр Сергей Урсуляк превращает воспоминания о девяностых в хронику деградации — с холодом, грязью и горечью тех, кто выжил, но не вернулся.

«Мир! Дружба! Жвачка!» (2020–2022) — рейтинг КП 7.9

Один из самых честных сериалов о взрослении в эпоху, когда исчезали привычные ориентиры. Подросток Санька Рябинин растёт среди дворовых драк, видеосалонов и первых кооперативов.

У него два примера для подражания: дядя-уголовник и отец-идеалист. И ни один не подходит. Вместо ностальгии — запах сигаретных подъездов, кассеты с «Сектором Газа» и страх, что детство кончится внезапно, как электричество в коммуналке.

«Дети перемен» (2023) — рейтинг КП 7.5

История о трёх братьях, выросших в обычной троллейбусной семье. 1995-й год, страна шатается, как вагон после торможения. На фоне обрушивающихся заводов рушатся и семьи.

Здесь нет героев, только те, кто старается не утонуть — матери, дети, мужчины, потерявшие себя в эпохе «новых возможностей».

Эти сериалы можно смотреть подряд — и не ради тоски по юности, а чтобы вспомнить, как тяжело страна заново училась жить. В них нет романтики, зато есть правда. Та самая, от которой никуда не спрячешься — даже под песню «Группа крови».

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест на знание 1 сезона сериала «Лихих».

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Екатерина Адамова
