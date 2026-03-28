На Netflix ворвался в топы мини-сериал про динозавров: неудивительно, ведь его создал Стивен Спилберг

28 марта 2026 18:08
Кадр из сериала «Динозавры»

Критики высоко оценили новый проект мэтра.

Netflix продолжает радовать зрителей громкими премьерами, и один из самых неожиданных хитов марта — документальный сериал «Динозавры». Проект вышел 6 марта и быстро привлёк внимание зрителей. Сейчас он входит в топ самых популярных шоу платформы, а критики поставили ему редкие 100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

Почему сериал уже называют одним из лучших

«Динозавры» — это документальный проект из четырёх эпизодов, который рассказывает о жизни доисторических гигантов. Одной из главных причин интереса к сериалу стал состав создателей.

Исполнительным продюсером выступил Стивен Спилберг — режиссёр, который когда-то сделал динозавров популярными благодаря франшизе «Парк Юрского периода».

Кроме того, сериал озвучивает Морган Фримен, а визуальная часть проекта напоминает полномасштабный блокбастер. Создатели сделали ставку на реалистичную компьютерную графику и динамичное повествование, благодаря чему документальный формат смотрится как захватывающий фильм.

Почему его удобно посмотреть за один вечер

Ещё одно преимущество проекта — короткий формат. Сериал состоит всего из четырёх серий продолжительностью от 44 до 48 минут. В сумме на просмотр уйдёт чуть больше трёх часов, поэтому его легко посмотреть за один вечер или за выходной.

Несмотря на документальный формат, «Динозавры» не перегружают зрителей сложной научной информацией. Создатели чередуют факты с эффектными сценами и делают акцент на зрелищности. Именно поэтому сериал понравится не только поклонникам документалок, но и фанатам приключенческих проектов.

Фото: Кадр из сериала «Динозавры»
Анастасия Луковникова
