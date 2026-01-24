Меню
Киноафиша Статьи На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна»

24 января 2026 16:11
Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Зрители на Западе негодуют.

История про непоседливую девочку Машу и её терпеливого друга Медведя покорила зрителей. Идея мультфильма выросла из старинной русской сказки. Но создатели сделали её абсолютно современной и наполнили динамичным юмором.

Главная Машина черта — неудержимое любопытство и энергия. Она постоянно втягивает спокойного Медведя в свои бесконечные приключения. Его лесной дом превращается в площадку для весёлых экспериментов и лёгкого хаоса.

Успех проекта во многом построен на блестящей анимации и выразительных персонажах. Музыкальные номера и шутки понятны детям по всему миру без перевода. Поэтому мультик «Маша и медведь» так полюбили даже за границей.

Но на волне популярности в США решили переозвучить героиню. В версии для Netflix Маша «говорила» голосом актрисы Элси Фишер. И обновление «убило» ленту.

«Английская версия — кошмар. Она ужасна. Маше в сериале всего 3 или 4 года, но в английских диалогах она звучит как 8-летняя девочка», — пишут пользователи IMDb.

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Пользователи отмечают, что все очарование картины было вмиг потеряно.

«Диалоги на английском слишком взрослые и плохо написаны — они не подходят для трёхлетней девочки. Мало того, озвучка тоже не очень хорошая и звучит неестественно. Теперь Маша больше похожа на надоедливого школьника из диснеевского мультфильма», — пришли к выводу комментаторы.

Некоторые русские серии снабжены английскими субтитрами, и даже их читать гораздо приятнее, чем смотреть испорченную версию.

«В песнях тоже английский перевод — это настоящий кошмар, могли бы гораздо лучше сделать текст», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
