На месте Гали каждая предпочла бы другого: вот к кому собиралась уйти невеста от Лукашина в «Иронии судьбы»

Основной сюжет «Иронии судьбы» строится на любовном многоугольнике. Галя мечтает о серьёзных отношениях с Женей, но он вместо свидания с ней отправляется в баню с друзьями.

В результате он оказывается в другом городе и моментально влюбляется в случайно встреченную Надю.

Сама же Надя ждёт предложения руки и сердца от своего давнего жениха Ипполита. Как выясняется, в этой запутанной истории был и ещё один участник.

Сцена с Галей

Этого загадочного персонажа «разглядели» лишь те, кто смотрел фильм особенно вдумчиво. В сцене, где Галя наряжает новогоднюю ёлку, среди праздничной суеты она вскользь упоминает о других предложениях провести праздник. Это был её тонкий манёвр — растревожить беспечного жениха, заставить его пошевелиться.

Она как бы между делом сообщает, что некто Олег зовёт её в ресторан на Останкинской телебашне. А чуть позже добавляет, будто случайно вспомнив, что есть и другое заманчивое приглашение от него — отправиться на торжества в старинный Суздаль.

Галя и Олег

Личность таинственного Олега так и остаётся загадкой, которую сценаристы не стали раскрывать. Скорее всего, это просто один из поклонников Гали, фигура, выдуманная или слегка приукрашенная самой девушкой. Она ловко использует этот образ, чтобы встряхнуть своего излишне флегматичного избранника.

Однако среди поклонников фильма живёт и другая теория. Многие уверены, что имя «Олег» — это не случайность, а тонкая отсылка к знаменитому актёру Олегу Далю. Этот намёк выглядит особенно интригующе, учитывая, что Даль действительно участвовал в кастинге на одну из ролей в культовой новогодней комедии.

