На людей мне плевать, жаль лишь драконов: посмотрела финал 3 сезона «Дома дракона» — и мне есть, что ругать

Уже гораздо лучше, но минусы все равно есть.

Я долго ждала от «Дома дракона» именно этого: чтобы сериал перестал бесконечно объяснять, кто кому что сказал, и наконец показал настоящую цену войны. И в третьем сезоне такие моменты появились — правда, жалко мне в них было совсем не людей.

Этот сезон понравился мне больше предыдущих

Сразу скажу: третий сезон я смотрела с гораздо большим интересом, чем первые два. Главные герои наконец стали живее, у них появились характер, эмоции и поступки, за которыми действительно хочется следить.

Но проблемы сериала никуда не исчезли.

По-прежнему много разговоров, которые вроде бы должны двигать сюжет, но на деле только растягивают хронометраж. Появляются новые персонажи, которым ты просто не успеваешь проникнуться, а потом сериал требует от тебя переживать за их судьбу.

И всё это особенно заметно на фоне действительно сильных сцен.

Чёрные хорошие, зелёные плохие? Ну конечно

При этом создатели продолжают довольно активно обелять Чёрных и очернять Зелёных. Вот только лично мне эта схема давно перестала быть интересной.

Потому что если убрать цвета фракций, красивые речи и попытки объяснить, кто из Таргариенов якобы больше заслуживает Железный трон, останется простая вещь: обе стороны прогнили насквозь.

Алисента отправляет собственных сыновей на смерть, чтобы сохранить свою жизнь. Рейнира получает трон, за который столько лет боролась, а дальше словно не совсем понимает, что с ним делать.

И в этом, пожалуй, есть главная проблема обеих сторон: они хотят власть, но совершенно не умеют обращаться с последствиями собственного выбора.

Драконов жалко больше

Вот здесь сериал наконец попал мне прямо в сердце.

За весь сезон я могу назвать три сцены, которые действительно заставили меня забыть о претензиях: битва при Глотке, битва при Тамблтоне и схватка между драконами Таргариенов и Овцекрадом.

Потому что именно ради таких моментов, как мне кажется, «Дом дракона» вообще существует.

Драконы — невероятно могущественные существа. Они огромные, красивые, практически мифические. И всё это величие люди превратили в оружие в собственной борьбе за трон.

Они не выбирали эту войну. Не решали, кто должен править Вестеросом. Не виноваты в амбициях Таргариенов.

Но именно им приходится платить самую страшную цену.

Самая больная часть «Дома дракона»

И вот здесь для меня сериал работает лучше всего. Не когда Рейнира с кем-то спорит за столом. Не когда очередной персонаж произносит длинную речь о долге и короне. И даже не тогда, когда герои снова выясняют, кто кого предал.

А когда два дракона сходятся в небе и начинают буквально рвать друг другу глотки.

Потому что за этой битвой стоят люди.

Люди, которым захотелось власти.

Люди, которые решили, что именно их претензии на Железный трон важнее всего остального.

И люди, которые отправили на смерть существ, способных быть чем-то гораздо большим, чем просто оружием.

Поэтому после третьего сезона у меня осталось довольно странное ощущение. За Таргариенов я уже почти не переживаю. А вот драконов мне действительно жалко.

И если «Дом дракона» хотел показать, насколько бессмысленной и разрушительной может быть борьба за власть, то именно в этих сценах он сделал это лучше всего.

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