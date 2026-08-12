На костюм Копчёного в «Месте встречи» обращали внимание единицы — и зря: рассмотрела детали, которые не замечала годами

Весь образ героя говорит сам за себя.

В «Месте встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина Копчёный в исполнении Леонида Куравлёва появляется ненадолго, однако его внешний вид сразу запоминается. Клетчатый пиджак, яркие значки и две ручки в нагрудном кармане создают образ респектабельного человека, хотя на деле герой — обычный жулик и карточный шулер.

Что означали значки Копчёного

На пиджаке героя можно заметить сразу несколько знаков: «Ворошиловский стрелок», эмблему ОСОАВИАХИМа и знак «Готов к противовоздушной и химической обороне». В советское время подобные знаки получали школьники, спортсмены и участники общественных организаций, сообщает автор дзен-канала «Лавка старьевщика».

Для Копчёного они, скорее всего, были частью тщательно созданного образа. Он не имел ни особых заслуг, ни уважаемой профессии, зато старался выглядеть человеком, которого окружающие должны воспринимать серьёзно.

Зачем ему две ручки

Ещё одна примечательная деталь — авторучки в кармане. В послевоенные годы хорошая ручка была недешёвой вещью и могла говорить о достатке владельца. Для Копчёного это одновременно украшение и опять же демонстрация мнимого статуса.

Кстати, сам Куравлёв, в отличие от своего экранного героя, действительно был отмечен государственными наградами — орденами «Знак Почёта» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.