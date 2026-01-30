На Кавказе уже начали: будут ли «цензурить» фильмы 18+ в остальных кинотеатрах России – ответ «Киноафиши»

Как известно, с 1 марта вступит в силу новый закон о кино.

В конце января Россию облетела новость о том, что в кинотеатрах Кавказа внезапно началась цензура «взрослых» сцен в фильмах, на которые зрители ходят без детей. Под раздачу попала Сидни Суини и ее новый детективный триллер «Горничная», ставший хитом проката.

«Несмотря на возрастную пометку, голые тела, страстные поцелуи и интим прячут под чёрный экран», — сообщил Mash, указывая, что сделано это по религиозным соображениям, ведь мужчине может быть неловко во время жарких сцен, если он пришел в кино с супругой.

На фоне того, что с 1 марта в России вступит в силу федеральный закон о защите традиционных ценностей в кино, портал «Киноафиша» выяснил у адвоката Сергея Черского, могут ли ограничения «взрослых» сцен добраться до остальной части нашей необъятной страны.

Со слов специалиста, прямого указания закона о цензуре таких фильмов пока что нет, но каждый регион волен сам решать, как им поступать со сценами, которые могут нарушить традиционные ценности.

«Данный вопрос оставлен на усмотрение регионов. Думаю, что есть более актуальные вопросы, чем фильмы 18+. В Сибири, Дальнем Востоке и европейской части России в ближайшее время не должно произойти подобных прецедентов».

Говоря простым языком: не спешите скачивать на торренты любимые фильмы и сериалы с Сидни Суини. Они, пока что, вне опасности.