Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На Кавказе уже начали: будут ли «цензурить» фильмы 18+ в остальных кинотеатрах России – ответ «Киноафиши»

На Кавказе уже начали: будут ли «цензурить» фильмы 18+ в остальных кинотеатрах России – ответ «Киноафиши»

30 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Горничная» (2025)

Как известно, с 1 марта вступит в силу новый закон о кино.

В конце января Россию облетела новость о том, что в кинотеатрах Кавказа внезапно началась цензура «взрослых» сцен в фильмах, на которые зрители ходят без детей. Под раздачу попала Сидни Суини и ее новый детективный триллер «Горничная», ставший хитом проката.

«Несмотря на возрастную пометку, голые тела, страстные поцелуи и интим прячут под чёрный экран», — сообщил Mash, указывая, что сделано это по религиозным соображениям, ведь мужчине может быть неловко во время жарких сцен, если он пришел в кино с супругой.

На фоне того, что с 1 марта в России вступит в силу федеральный закон о защите традиционных ценностей в кино, портал «Киноафиша» выяснил у адвоката Сергея Черского, могут ли ограничения «взрослых» сцен добраться до остальной части нашей необъятной страны.

Кадр из фильма «Горничная» (2025)

Со слов специалиста, прямого указания закона о цензуре таких фильмов пока что нет, но каждый регион волен сам решать, как им поступать со сценами, которые могут нарушить традиционные ценности.

«Данный вопрос оставлен на усмотрение регионов. Думаю, что есть более актуальные вопросы, чем фильмы 18+. В Сибири, Дальнем Востоке и европейской части России в ближайшее время не должно произойти подобных прецедентов».

Говоря простым языком: не спешите скачивать на торренты любимые фильмы и сериалы с Сидни Суини. Они, пока что, вне опасности.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
«Пролетая над гнездом кукушки» россияне годами понимали неправильно: что не так с названием культовой драмы «Пролетая над гнездом кукушки» россияне годами понимали неправильно: что не так с названием культовой драмы Читать дальше 29 января 2026
Любимые блинчики Бутча из «Криминального чтива» получаются очень нежными благодаря ингредиенту, который в России используют редко, а зря Любимые блинчики Бутча из «Криминального чтива» получаются очень нежными благодаря ингредиенту, который в России используют редко, а зря Читать дальше 29 января 2026
Чани ждет трагичный финал: грустные спойлеры к «Дюне 3» Чани ждет трагичный финал: грустные спойлеры к «Дюне 3» Читать дальше 29 января 2026
Пересмотрела «Матрицу» и поняла, что не так с Нео: эта теория перевернула все Пересмотрела «Матрицу» и поняла, что не так с Нео: эта теория перевернула все Читать дальше 29 января 2026
С ужасом жду августа – вдруг сбудется? Что фильмы предсказали нам на 2026 год С ужасом жду августа – вдруг сбудется? Что фильмы предсказали нам на 2026 год Читать дальше 27 января 2026
В Marvel готовят новую трилогию? «Мстители» еще не вышли, а слухов вокруг них становится больше с каждым днем В Marvel готовят новую трилогию? «Мстители» еще не вышли, а слухов вокруг них становится больше с каждым днем Читать дальше 26 января 2026
47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна 47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна Читать дальше 30 января 2026
А был ли такой Левша в реальности: по каким событиям снят новый российский хит проката А был ли такой Левша в реальности: по каким событиям снят новый российский хит проката Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше