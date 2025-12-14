Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»

На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»

14 декабря 2025 10:51
Кадр из сериала «Очень странные дела»

И по ним можно даже прогуляться.

Удивительная деталь: вымышленный городок из «Очень странных дел» ощущается настолько реальным, что многие зрители уверены — он существует где-то между Индианой и их собственным детством. Но Хоукинса нет. Зато есть штат Джорджия, который и стал его прототипом. Американская провинция 80-х здесь будто законсервировалась сама собой — киношникам оставалось только расставить камеры.

Школа Хоукинса: Джексон, Patrick Henry High School

Все школьные сцены — от поисков Уилла до появления Одиннадцать в коридорах — снимали в городе Джексон. Здание Patrick Henry High School идеально подошло под атмосферу: кирпичные стены, длинные коридоры и тот самый американский дух, из-за которого каждая сцена смотрится документально.

Леса, где исчез Уилл Байерс: Стоун-Маунтин

Те самые туманные тропы, по которым ходят дети с фонариками, — это парк Стоун-Маунтин. Массивные деревья, влажная земля, тихие просеки — природа здесь настолько кинематографична, что буквально создаёт собственный саундтрек. Именно эти леса стали одной из ключевых визуальных опор первого сезона.

Лаборатория Хоукинса: Briarcliff, Атланта

«Та самая» лаборатория — не декорация, а реальное здание в Атланте. В сериале оно выглядит зловеще, и в жизни ощущение ничуть не слабее: строгая архитектура, бетонные стены, холодная геометрия. Попасть внутрь нельзя, но фасад в сериале и реальности совпадает почти до сантиметра — отсюда и эффект присутствия.

Starcourt Mall: заброшенный Northlake Mall

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Третий сезон подарил нам культовый торговый центр, который стал сердцем всей истории. На самом деле это Northlake Mall, уже частично заброшенный, но фасад и часть интерьера узнаются мгновенно. Именно здесь развернулись финальные битвы со злом и подростковыми чувствами одновременно.

Жилые районы и улицы Хоукинса: Атланта и её пригороды

Кварталы, где живут Байерсы, Хоппер и другие герои, снимали в разных районах Атланты и окрестностях. Дом Уилла — классическая деревянная постройка, типичная для южных штатов; дом Майка — тихий пригород с аккуратными газонами. Создатели не строили декораций — они просто нашли районы, которые будто остановились в 1983-м.

Мост, под которым скрывалась Одиннадцать

Да, он настоящий. Железобетонная конструкция на загородной дороге недалеко от Атланты. Сцена, где Оди прячется с вафлями, была снята именно там — и этот мост стал одним из самых узнаваемых символов сериала.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов»: 5 культовых фильмов, которые «скопировали» создатели «Очень странных дел» Не только «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов»: 5 культовых фильмов, которые «скопировали» создатели «Очень странных дел» Читать дальше 14 декабря 2025
«Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших «Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших Читать дальше 13 декабря 2025
«Заставляет нас плакать каждый раз»: авторы «Очень странных дел» раскрыли жесткие спойлеры финала, который выйдет 26 декабря 2025 «Заставляет нас плакать каждый раз»: авторы «Очень странных дел» раскрыли жесткие спойлеры финала, который выйдет 26 декабря 2025 Читать дальше 13 декабря 2025
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе» «Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе» Читать дальше 11 декабря 2025
5,7 млн зрителей за 3 дня: «Добро пожаловать в Дерри» завершился с невероятным успехом — уступил только «Дому дракона» и «Одним из нас» 5,7 млн зрителей за 3 дня: «Добро пожаловать в Дерри» завершился с невероятным успехом — уступил только «Дому дракона» и «Одним из нас» Читать дальше 15 декабря 2025
«"Бриджертоны" — это же наша "Бедная Настя"»: Netflix понадобилось 20 лет, чтобы повторить успех хита с канала «Россия» «"Бриджертоны" — это же наша "Бедная Настя"»: Netflix понадобилось 20 лет, чтобы повторить успех хита с канала «Россия» Читать дальше 15 декабря 2025
В Индии «Игру в кальмара» неслучайно считают плагиатом: местные зрители еще до Netflix смотрели историю о смертельных играх ради денег В Индии «Игру в кальмара» неслучайно считают плагиатом: местные зрители еще до Netflix смотрели историю о смертельных играх ради денег Читать дальше 15 декабря 2025
«Они что, пытаются пройти через ворота?»: военный эксперт оценил самую эпичную битву «Игры престолов» всего на 3 из 10 «Они что, пытаются пройти через ворота?»: военный эксперт оценил самую эпичную битву «Игры престолов» всего на 3 из 10 Читать дальше 15 декабря 2025
Хоть сериал и закрыли, но точку поставили красивую: чем закончился сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином Хоть сериал и закрыли, но точку поставили красивую: чем закончился сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином Читать дальше 15 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше