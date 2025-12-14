На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»

И по ним можно даже прогуляться.

Удивительная деталь: вымышленный городок из «Очень странных дел» ощущается настолько реальным, что многие зрители уверены — он существует где-то между Индианой и их собственным детством. Но Хоукинса нет. Зато есть штат Джорджия, который и стал его прототипом. Американская провинция 80-х здесь будто законсервировалась сама собой — киношникам оставалось только расставить камеры.

Школа Хоукинса: Джексон, Patrick Henry High School

Все школьные сцены — от поисков Уилла до появления Одиннадцать в коридорах — снимали в городе Джексон. Здание Patrick Henry High School идеально подошло под атмосферу: кирпичные стены, длинные коридоры и тот самый американский дух, из-за которого каждая сцена смотрится документально.

Леса, где исчез Уилл Байерс: Стоун-Маунтин

Те самые туманные тропы, по которым ходят дети с фонариками, — это парк Стоун-Маунтин. Массивные деревья, влажная земля, тихие просеки — природа здесь настолько кинематографична, что буквально создаёт собственный саундтрек. Именно эти леса стали одной из ключевых визуальных опор первого сезона.

Лаборатория Хоукинса: Briarcliff, Атланта

«Та самая» лаборатория — не декорация, а реальное здание в Атланте. В сериале оно выглядит зловеще, и в жизни ощущение ничуть не слабее: строгая архитектура, бетонные стены, холодная геометрия. Попасть внутрь нельзя, но фасад в сериале и реальности совпадает почти до сантиметра — отсюда и эффект присутствия.

Starcourt Mall: заброшенный Northlake Mall

Третий сезон подарил нам культовый торговый центр, который стал сердцем всей истории. На самом деле это Northlake Mall, уже частично заброшенный, но фасад и часть интерьера узнаются мгновенно. Именно здесь развернулись финальные битвы со злом и подростковыми чувствами одновременно.

Жилые районы и улицы Хоукинса: Атланта и её пригороды

Кварталы, где живут Байерсы, Хоппер и другие герои, снимали в разных районах Атланты и окрестностях. Дом Уилла — классическая деревянная постройка, типичная для южных штатов; дом Майка — тихий пригород с аккуратными газонами. Создатели не строили декораций — они просто нашли районы, которые будто остановились в 1983-м.

Мост, под которым скрывалась Одиннадцать

Да, он настоящий. Железобетонная конструкция на загородной дороге недалеко от Атланты. Сцена, где Оди прячется с вафлями, была снята именно там — и этот мост стал одним из самых узнаваемых символов сериала.

