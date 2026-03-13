На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»

Те, чья юность на конец 2000-х, до сих пор могут сходу напеть пару строчек из хитов группы «Ранетки». Виной тому — нашумевший сериал на СТС, который крутили по телеку без остановки и который сделал девчонок настоящими звездами.

Похоже, стриминговые платформы решили, что ностальгия по тем временам еще не прошла, и запускают нечто подобное. Новый проект под названием «Двойная жизнь Ми» уже вовсю сравнивают в интернете с легендарными «Ранетками», и сходство явно не случайное.

Сюжет сериала

Главная героиня сериала Мила ведет две жизни. Днем это самая обычная школьница, которая старается быть как все, чтобы никто лишнего не заподозрил. А с наступлением вечера она перевоплощается в поп-звезду по имени МИ, чьи песни знает наизусть вся страна и фанатеет от каждого клипа.

Секрет такой двойной жизни требует железной выдержки и осторожности. Если тайна раскроется, рухнет не только карьера певицы, но и репутация ее отца, плюс ко всему прибавится громкий скандал. Но сложнее всего приходится из-за Анжелы — дамы, которая объявила настоящую войну современной молодежной культуре и готова смести все на своем пути.

Детали сериала

Зрители в интернете уже приметили новинку: музыкальное драмеди «Двойная жизнь Ми» явно метит в ту же нишу, которую 15 лет назад оккупировали «Ранетки». Проект рассчитан на подростковую аудиторию.

Главную роль доверили блогеру Милане Хаметовой, которую уже могли видеть в трилогии «Не одна дома». Причем актриса не ограничится съемками — она планирует колесить по городам с концертами, исполняя песни своей героини Ми, что должно подстегнуть интерес к сериалу и собрать дополнительную аудиторию на живых выступлениях.

«Все это мы уже видели во времена "Ранеток". Но с каким скепсисом вы бы ни вспоминали тот сериал СТС, он продержался в эфире 340 (!) серий», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Проект от ИВИ пока заявлен на скромные 17 эпизодов. Точная дата премьеры будет объявлена позже.