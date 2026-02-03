На ИВИ в топ-3 только российские сериалы: эти проекты переплюнули турецкие страсти и Голливуд

Иногда заходишь в онлайн-кинотеатр «на пять минут», а потом сидишь в ночи с мыслью «Ну ладно, ещё одну серию…». Если верить рейтингам и зрительскому ажиотажу, прямо сейчас на ИВИ есть три сериала, от которых особенно сложно оторваться.

1 место — «Художник», 2 сезон

Март 1944 года, война, страх и загадочная банда «Мёртвая голова». Каждое убийство — как зловещая выставка: рядом с телом появляется портрет жертвы. Майор Ефимов и капитан Сазонов идут по следу Художника, но чем дальше, тем яснее — это не просто преступник, а символ эпохи. Второй сезон стал мрачнее, напряжённее и психологически тяжелее. Смотреть непросто, но невозможно не смотреть.

2 место — «Немодельное агентство»

История, которая начинается как авантюра, а быстро превращается в кошмар. Эскорт-бизнес, криминал, опасные сделки и иллюзия лёгких денег. Сериал «Немодельное агентство» цепляет тем, что не романтизирует происходящее: здесь нет гламура, только холодный расчёт и последствия каждого шага. Давит атмосферой — и именно этим удерживает у экрана.

3 место — «Капкан на судью»

Исчезновение дочери судьи — и идеальный крючок для мощного детектива. Следователь Забелин вынужден копать не только в настоящем, но и в прошлом Нестерова. Чем выше должность, тем страшнее ошибки. Сериал держит на нервах и задаёт неудобный вопрос: что ты готов признать, если на кону жизнь собственного ребёнка?

Если хочется напряжения, сильных эмоций и ощущения, что «всё не просто так» — этот топ на ИВИ сейчас закрывает запрос идеально.

