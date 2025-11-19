На «ИВИ» среди турецких проектов лидируют эти 3 сериала: в этом сезоне зрители смотрят их запоем – список без «Клюквенного щербета»

Турецкие сериалы на «Иви» — это уже отдельный мир: драмы, мелодрамы, опасные тайны и любовь, которая всегда идёт наперекор судьбе. И хотя часть свежих премьер пока выходит не в подписке, именно эти три проекта сейчас собирают вокруг себя максимум внимания и обсуждений. Они разные по настроению, но одинаково увлекательные.

«Далёкий город», 2 сезон

Если вы скучаете по мощным историям в духе «Чёрно-белой любви» или «Чудо-доктора», обратите внимание на эту новинку со Синем Унсал — актрисой, которой удаются сложные и эмоциональные роли.

Сюжет закручен вокруг молодой вдовы, которая готова на всё ради безопасной жизни своего маленького сына. Её противники — влиятельная семья мужа, опасная, богатая и абсолютно безжалостная.

Во втором сезоне ставки повысились. С семьей мужа удалось примириться, но старые враги не дремлют. А старые скелеты так и норовят вывалиться из шкафов Альбора...

«Розы и Грехи»

«Розы и Грехи» — одна из самых обсуждаемых мелодрам сезона. В центре сюжета — Серхат, человек принципов и порядочности, чья жизнь рушится в один день.

Секрет жены, несчастный случай, кома — и полное ощущение, что судьба пошла вразнос. На фоне этой внутренней катастрофы он встречает Зейнеп, девушку-цветочницу из совершенно другого мира. Между ними вспыхивает чувство, но вместе с ним — череда опасностей, старых тайн и новых врагов.

Звезда сериала — Джемре Байсел, любимица фанатов «Лейлы». Её героиня — та самая «светлая девочка», вокруг которой всё мгновенно меняется. .

«Мечта Эшрефа», 2 сезон

Это сериал, который будто создан для тех, кто любит истории о большой любви, потерянной когда-то в юности. Эшреф — успешный и богатый мужчина, но совершенно одинокий. Будучи подростком, он влюбился в незнакомку, которую назвал Руйя — «мечта». И спустя годы память о ней не даёт ему покоя.

Всё меняется, когда он встречает певицу Нисан. Она возвращает ему веру в любовь — и приносит с собой тайну, которая напрямую связана с его прошлым.

Атмосфера сериала «Мечта Эшрефа» — тёплая, немного сказочная, с ноткой ностальгии. Идеально для долгого вечера дома, и смотреть можно на том же «Иви».

Если вы любите турецкие мелодрамы с сильными эмоциями, семейными секретами и героинями, которые борются до конца, — эти три сериала точно стоит добавить в список «смотреть».

