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Киноафиша Статьи На ИВИ есть не только турдизи и мелодрамы: 3 российских сериала в жанре «детектив», которые популярны прямо сейчас

На ИВИ есть не только турдизи и мелодрамы: 3 российских сериала в жанре «детектив», которые популярны прямо сейчас

21 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Затмение»

Онлайн-кинотеатр предлагает большой выбор проектов.

На «ИВИ» регулярно появляются новые детективы и драмы, но далеко не всем проектам удается удержать внимание зрителей. Сейчас в числе самых обсуждаемых российских сериалов сразу три истории, которые объединяет напряженная атмосфера, расследования и сильные главные герои. Если ищете, что посмотреть вечером, стоит обратить внимание именно на них.

«Затмение» — детектив на фоне реальной угрозы

Одной из главных новинок Иви стал сериал «Затмение». Действие разворачивается в Москве 1960 года, где начинается вспышка черной оспы. Расследование приводит полковника КГБ к неожиданным выводам: оказывается, распространение опасного вируса связано с теневой стороной жизни столицы.

Сериал цепляет не только детективной интригой, но и атмосферой эпохи. Создателям удалось показать советскую Москву без привычного глянца, а Дмитрий Миллер уверенно держит внимание зрителей на протяжении всего расследования.

«Черное солнце» — один из лучших российских детективов последних лет

Кадр из сериала «Черное солнце»

«Черное солнце» уже успело заработать репутацию одного из самых сильных современных российских детективов. История начинается с жестокого убийства молодой девушки в Выборге, а расследовать дело берутся следователь Игорь Жук и капитан полиции Чагин.

Главное достоинство сериала — мрачная атмосфера и хорошо прописанные персонажи. Здесь нет идеальных героев: каждый из них сталкивается с собственными проблемами и внутренними конфликтами. Неудивительно, что проект получил высокий зрительский рейтинг и обзавелся новым сезоном.

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Второй сезон сериала переносит зрителей в Ленинград 1967 года. В городе происходит серия загадочных убийств женщин, а рядом с местами преступлений неизвестный оставляет странные символы.

Расследованием занимаются майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Создатели делают ставку не только на поиски преступника, но и на атмосферу советского триллера. Именно поэтому сериал держит в напряжении практически до самого финала.

Фото: Кадр из сериала «Затмение»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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