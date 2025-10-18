На «Игре престолов» свет клином не сошёлся: 7 исторических сериалов, где власть — это тонкое искусство выживания

Когда мечи и интриги уступают место хитрости, расчёту и умению держать лицо.

«Игра престолов» задала планку, но не исчерпала тему власти. За её пределами есть сериалы, где борьба за трон и влияние не менее увлекательна — просто без драконов и стен изо льда.

Здесь интриги решаются не магией, а умением предугадывать и пережидать.

«Великая» (2020)

Юмор вместо крови, блеск вместо трагедии. История Екатерины II превращена в остроумный фарс о власти, свободе и лицемерии. Элль Фаннинг делает героиню амбициозной, наивной и беспощадной — настоящей участницей «игры за трон» при дворе Петербурга.

«Испанская принцесса» (2019)

Борьба за корону глазами женщины. Принцесса Катерина Арагонская доказывает, что интеллект и дипломатия опаснее меча. Сериал показывает власть в женском измерении — где каждая улыбка может стоить престола.

«Падение ордена» (2017)

Средневековый триллер о тамплиерах, интригах Ватикана и цене верности. Здесь крестовые походы переплетаются с борьбой за влияние, а вера становится оружием. Костюмы, атмосфера и предательства — всё на уровне лучших сюжетов о власти.

«Последнее королевство» (2015)

Сага о становлении Англии. Главный герой Утред стоит между двумя мирами — викингами и саксами — и вынужден выбирать, кому служить. Это история о верности и выживании, где честь не всегда спасает, но интрига держит до конца.

«Беовульф» (2016)

Недооценённое фэнтези с политическим подтекстом. Герой борется не только с чудовищами, но и с человеческими слабостями — завистью, амбициями, страхом потерять власть. Мрачная, атмосферная драма, в духе первых сезонов «Игры престолов».

«Викинги» (2013)

Эпопея о завоевателях Севера, где каждый правитель мечтает стать легендой. Рагнар Лодброк идёт к власти не через титулы, а через кровь и честь — и за этим невозможно не следить.

«Тюдоры» (2007)

Придворные интриги, браки, измены и религиозные войны — вся Англия крутится вокруг воли Генриха VIII. Любовь и политика здесь неразделимы, а власть — смертельно опасна. Этот сериал стал почти историческим прообразом Вестероса.

