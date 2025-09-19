Меню
На «Игре престолов» свет клином не сошелся: 3 недооцененных, но не менее крутых фэнтези-сериала

19 сентября 2025 15:13
Кадр из сериала «Карнивал Роу»

К сожалению, огромную фан-базу они не собрали.

Фэнтези принято ассоциировать с гигантами вроде «Игры престолов» или «Ведьмака», но в жанре хватает жемчужин, прошедших мимо массового зрителя. Они не стали мировыми хитами, но заслуживают того, чтобы их открыть. Вот три таких сериала.

«Карнивал Роу» (2019–2023)

Мир викторианской эстетики и мифических существ, бежавших от войны на родине, — таков сеттинг «Карнивал Роу». Люди и фэйри вынуждены сосуществовать, но вместо гармонии возникает ненависть и кровь.

На фоне убийств, которые расследует детектив Фило, оживает и личная драма — его любовь к Виньетте. Сериал хвалили за атмосферу и мифологию, а критиковали за излишнюю перегруженность, но именно эта смесь и делает его особенным: мрачная сказка о мире, где чудеса соседствуют с ксенофобией и политикой.

«Американские боги» (2017–2021)

Кадр из сериала «Американские боги»

Адаптация романа Нила Геймана — это столкновение Старых богов, теряющих силу, и Новых, рождённых из технологий и медиакультуры. В центре истории — Тень, попавший в водоворот войны после встречи с загадочным Мистером Средой.

Шоу блистало визуальным стилем и мощной актёрской игрой — Иэн Макшейн в роли бога-обманщика стал настоящим украшением сериала. При всей неровности сезонов, «Американские боги» остаются редким примером фэнтези, в котором мифология переплетается с современной культурой и вопросами идентичности.

«Вайнона Эрп» (2016–2021)

Фэнтези-вестерн с женским лицом. Правнучка легендарного Уайатта Эрпа наследует семейное проклятие: в её город возвращаются демоны — преступники, убитые её предком. С помощью магического пистолета «Миротворец» Вайнона отправляет их обратно в ад.

В сериале хватает драйва, харизматичных героинь и смеси жанров — от боевика до мистики. Несмотря на небольшую фан-базу, «Вайнона Эрп» заслуживает большего внимания: это один из самых самобытных проектов своего времени.

Эти три сериала — доказательство, что фэнтези живёт не только в масштабных блокбастерах, но и в камерных, странных, ярких историях.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Карнивал Роу»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
