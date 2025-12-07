Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер

В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер

7 декабря 2025 22:00
Кадр из фильма «Последний портрет»

Актер попал в дрим-каст нового проекта.

Отмена в Голливуде — шанс на карьеру в России. Так решили авторы, когда заявили в дрим-касте будущего боевика «Альтернатива» оскандалившегося Арми Хаммера. Если актер согласится на предложение российских кинематографистов, то сыграет фактически Бонда, хоть и не самого типичного.

Фильм «Альтернатива»

Шпионский триллер «Альтернатива» — это вольная экранизация одноимённого романа Александра Журавского. Как рассказал на питчинге Фонда кино сценарист и продюсер Андрей Золотарев, действие картины перенесёт зрителей в ближайшее будущее, где безопасностью целых держав управляют сверхразумные нейросети.

Противостоять этой системе предстоит уникальному герою — бывшему спецназовцу, который сумел стать «тенью», невидимой для цифрового всевидящего ока, и теперь в одиночку пытается остановить глобальный конфликт.

Золотарев охарактеризовал будущий фильм как динамичный экшн с атмосферой знаменитой франшизы о Джейсоне Борне. Кресло режиссёра, предположительно, займёт Евгений Сангаджиев, а вот на главную роль, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», рассматривается кандидатура голливудского актёра Арми Хаммера.

Однако кастинг ещё не завершён: в списке потенциальных претендентов на этот ключевой образ также значатся Пётр Федоров и даже сам режиссёр Сангаджиев.

Арми Хаммер

Карьерный взлёт Арми Хаммера сменился стремительным падением в 2021-м на фоне оглушительного скандала. В публичное поле вывалилась его приватная переписка, шокировавшая даже видавших виды — в ней усмотрели намёки на столь жуткие практики, что актёра публично обвинили в склонности к каннибализму. Сам Хаммер яростно отрицал эти слухи.

Кадр из фильма «Белоснежка и месть гномов»

Позже, пытаясь как-то объяснить ситуацию, он признался, что допускал эмоциональное давление в личных отношениях. Это лишь добавило масла в огонь, окончательно формируя в медиа образ проблемной и токсичной звезды.

Формальная реабилитация наступила летом 2023 года, когда с него были сняты все юридические обвинения, однако профессиональная репутация актера к тому моменту уже лежала в руинах. Крупные студии, опасаясь скандалов, перестали рассматривать его на ведущие роли.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Мэттью МакКонахи 6 лет не снимался ни в одном проекте.

Фото: Кадры из фильмов «Белоснежка и месть гномов», «Последний портрет»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Киану Ривз отказался от 12 млн долларов за роль в этом фильме с Буллок и попал в «черный список» на 10 лет: его спасла только «Матрица» Киану Ривз отказался от 12 млн долларов за роль в этом фильме с Буллок и попал в «черный список» на 10 лет: его спасла только «Матрица» Читать дальше 7 декабря 2025
Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому Читать дальше 6 декабря 2025
«Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон «Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон Читать дальше 6 декабря 2025
Культовая фантастика 90-х вернется на экраны: повторит ли Уилл Смит свою роль в новых «Людях в черном»? Культовая фантастика 90-х вернется на экраны: повторит ли Уилл Смит свою роль в новых «Людях в черном»? Читать дальше 6 декабря 2025
«Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix? «Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix? Читать дальше 5 декабря 2025
«Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене» «Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене» Читать дальше 4 декабря 2025
Конкурент «Иронии судьбы» и «Девчат»: почему фильмы о Гарри Поттере смотрят именно под Новый год Конкурент «Иронии судьбы» и «Девчат»: почему фильмы о Гарри Поттере смотрят именно под Новый год Читать дальше 3 декабря 2025
«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» спрятали отсылку к Толкину: внимание на запястье Уилла Тернера (фото) «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» спрятали отсылку к Толкину: внимание на запястье Уилла Тернера (фото) Читать дальше 7 декабря 2025
И зубы выдают, и кожа плавится, и сухожилия подводят: 6 недостатков Т-800, которые лишают его звания идеального убийцы И зубы выдают, и кожа плавится, и сухожилия подводят: 6 недостатков Т-800, которые лишают его звания идеального убийцы Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше