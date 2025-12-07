В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер

Отмена в Голливуде — шанс на карьеру в России. Так решили авторы, когда заявили в дрим-касте будущего боевика «Альтернатива» оскандалившегося Арми Хаммера. Если актер согласится на предложение российских кинематографистов, то сыграет фактически Бонда, хоть и не самого типичного.

Фильм «Альтернатива»

Шпионский триллер «Альтернатива» — это вольная экранизация одноимённого романа Александра Журавского. Как рассказал на питчинге Фонда кино сценарист и продюсер Андрей Золотарев, действие картины перенесёт зрителей в ближайшее будущее, где безопасностью целых держав управляют сверхразумные нейросети.

Противостоять этой системе предстоит уникальному герою — бывшему спецназовцу, который сумел стать «тенью», невидимой для цифрового всевидящего ока, и теперь в одиночку пытается остановить глобальный конфликт.

Золотарев охарактеризовал будущий фильм как динамичный экшн с атмосферой знаменитой франшизы о Джейсоне Борне. Кресло режиссёра, предположительно, займёт Евгений Сангаджиев, а вот на главную роль, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», рассматривается кандидатура голливудского актёра Арми Хаммера.

Однако кастинг ещё не завершён: в списке потенциальных претендентов на этот ключевой образ также значатся Пётр Федоров и даже сам режиссёр Сангаджиев.

Арми Хаммер

Карьерный взлёт Арми Хаммера сменился стремительным падением в 2021-м на фоне оглушительного скандала. В публичное поле вывалилась его приватная переписка, шокировавшая даже видавших виды — в ней усмотрели намёки на столь жуткие практики, что актёра публично обвинили в склонности к каннибализму. Сам Хаммер яростно отрицал эти слухи.

Позже, пытаясь как-то объяснить ситуацию, он признался, что допускал эмоциональное давление в личных отношениях. Это лишь добавило масла в огонь, окончательно формируя в медиа образ проблемной и токсичной звезды.

Формальная реабилитация наступила летом 2023 года, когда с него были сняты все юридические обвинения, однако профессиональная репутация актера к тому моменту уже лежала в руинах. Крупные студии, опасаясь скандалов, перестали рассматривать его на ведущие роли.

