Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе

На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе

27 ноября 2025 13:00
Кадр из фильма «Форсаж 10»

Вселенная гонок обрастает спин-оффами.

Одиннадцатый «Форсаж» станет финалом основной саги, но вселенная продолжит расширяться. Студия Universal готовит несколько спин-оффов, включая не только новые полнометражные проекты, но и приквелы, которые раскроют прошлое героев.

Сериалы по «Форсажу»

Вселенная «Форсажа» готовится к выходу на телеэкраны. В разработке находятся сразу три игровых сериала для Peacock. Поклонников ждут сольные проекты о Романе Пирсе и неуловимом Хане Лю, а также приквел о молодости Доминика Торетто.

В роли юного Торетто возможно снова появится Винни Беннетт, который получил данный образ еще в девятой части. Сериал углубится в ранние годы героя, раскрывая неизвестные детали его сложных отношений с братом Джейкобом и те самые гонки, что сформировали характер Дома задолго до событий первого фильма.

Кадр из фильма «Форсаж 9»

Франшиза «Форсаж»

Новые сериалы по «Форсажу» появятся только после выхода одиннадцатого фильма, премьера которого запланирована на апрель 2027 года. Параллельно зрителей ждут сиквел «Хоббс и Шоу» и сольный проект о Люке Хоббсе, где ему предстоит противостоять коварному Данте Рейесу из десятой части франшизы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси».

Фото: Кадры из фильмов «Форсаж 9» (2021), «Форсаж 10» )2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать Читать дальше 28 ноября 2025
За полгода до «Венома» вышел фильм с таким же сюжетом: плагиат или совпадение? За полгода до «Венома» вышел фильм с таким же сюжетом: плагиат или совпадение? Читать дальше 27 ноября 2025
На финале «Форсажа 7» в кино плакали все – было жалко Пола Уокера: а знали ли вы, что изначально фильм хотели закончить иначе? На финале «Форсажа 7» в кино плакали все – было жалко Пола Уокера: а знали ли вы, что изначально фильм хотели закончить иначе? Читать дальше 27 ноября 2025
Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото) Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото) Читать дальше 25 ноября 2025
«Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете «Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете Читать дальше 25 ноября 2025
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Читать дальше 25 ноября 2025
Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Читать дальше 24 ноября 2025
3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал 3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал Читать дальше 23 ноября 2025
У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше