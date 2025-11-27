На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе

Одиннадцатый «Форсаж» станет финалом основной саги, но вселенная продолжит расширяться. Студия Universal готовит несколько спин-оффов, включая не только новые полнометражные проекты, но и приквелы, которые раскроют прошлое героев.

Сериалы по «Форсажу»

Вселенная «Форсажа» готовится к выходу на телеэкраны. В разработке находятся сразу три игровых сериала для Peacock. Поклонников ждут сольные проекты о Романе Пирсе и неуловимом Хане Лю, а также приквел о молодости Доминика Торетто.

В роли юного Торетто возможно снова появится Винни Беннетт, который получил данный образ еще в девятой части. Сериал углубится в ранние годы героя, раскрывая неизвестные детали его сложных отношений с братом Джейкобом и те самые гонки, что сформировали характер Дома задолго до событий первого фильма.

Франшиза «Форсаж»

Новые сериалы по «Форсажу» появятся только после выхода одиннадцатого фильма, премьера которого запланирована на апрель 2027 года. Параллельно зрителей ждут сиквел «Хоббс и Шоу» и сольный проект о Люке Хоббсе, где ему предстоит противостоять коварному Данте Рейесу из десятой части франшизы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси».