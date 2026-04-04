Меню
Русский English
Отмена
На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов

4 апреля 2026 07:58
Кадр из сериала «Больница Питт»

Создатели уверены, что это закономерный процесс.

Зрители медицинского сериала «Питт» вскоре попрощаются с одной из ключевых героинь. Речь идёт о Самире Мохан — старшей ординаторше, которую с самого первого эпизода драмы играет актриса Суприя Ганеш.

Её персонаж успел полюбиться аудитории: за два сезона она появилась во всех 28 выпусках и фактически стала «лицом» проекта. Однако в третьем сезоне шоу, удостоенного премии «Эмми», эту роль уже не покажут.

Почему актриса покидает проект

На протяжении всего второго сезона героиня Ганеш размышляла о том, чтобы после ординатуры перевестись в другое отделение. Как выяснило издание Variety со ссылкой на инсайдера, решение оставить шоу никак не связано с внутренними склоками или творческими разногласиями — оно полностью продиктовано сюжетной логикой.

Действие «Питта» разворачивается в учебном медицинском центре, где естественный отток и приток ординаторов заложен в саму структуру повествования. Самира как раз оказалась на этом рубеже. Представители Ганеш пока воздерживаются от комментариев.

Кто получил повышение

Одновременно с этим стало известно о карьерном росте другой актрисы. Айеша Харрис, исполняющая роль доктора Паркер Эллис, со следующего сезона войдёт в основной актёрский состав. Ранее, в двух первых сезонах, она появлялась лишь эпизодически — всего в четырёх сериях из пятнадцати.

Тяжбы и иски

Все эти кадровые перестановки происходят на фоне судебных проблем проекта. Создатели «Питта» столкнулись с иском: заявители утверждают, что шоу представляет собой не что иное, как копию легендарной медицинской драмы «Скорая помощь» — именно того сериала, который когда-то принёс известность актёру Ноа Уайли

Фото: Кадры из сериала «Больница Питт»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Читать дальше 5 апреля 2026
Продолжение «Рыцаря Семи Королевств» исправит промах «Игры престолов» и «Дома Дракона»: раскрыта дата премьеры 2 сезона Продолжение «Рыцаря Семи Королевств» исправит промах «Игры престолов» и «Дома Дракона»: раскрыта дата премьеры 2 сезона Читать дальше 2 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше