На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов

Зрители медицинского сериала «Питт» вскоре попрощаются с одной из ключевых героинь. Речь идёт о Самире Мохан — старшей ординаторше, которую с самого первого эпизода драмы играет актриса Суприя Ганеш.

Её персонаж успел полюбиться аудитории: за два сезона она появилась во всех 28 выпусках и фактически стала «лицом» проекта. Однако в третьем сезоне шоу, удостоенного премии «Эмми», эту роль уже не покажут.

Почему актриса покидает проект

На протяжении всего второго сезона героиня Ганеш размышляла о том, чтобы после ординатуры перевестись в другое отделение. Как выяснило издание Variety со ссылкой на инсайдера, решение оставить шоу никак не связано с внутренними склоками или творческими разногласиями — оно полностью продиктовано сюжетной логикой.

Действие «Питта» разворачивается в учебном медицинском центре, где естественный отток и приток ординаторов заложен в саму структуру повествования. Самира как раз оказалась на этом рубеже. Представители Ганеш пока воздерживаются от комментариев.

Кто получил повышение

Одновременно с этим стало известно о карьерном росте другой актрисы. Айеша Харрис, исполняющая роль доктора Паркер Эллис, со следующего сезона войдёт в основной актёрский состав. Ранее, в двух первых сезонах, она появлялась лишь эпизодически — всего в четырёх сериях из пятнадцати.

Тяжбы и иски

Все эти кадровые перестановки происходят на фоне судебных проблем проекта. Создатели «Питта» столкнулись с иском: заявители утверждают, что шоу представляет собой не что иное, как копию легендарной медицинской драмы «Скорая помощь» — именно того сериала, который когда-то принёс известность актёру Ноа Уайли