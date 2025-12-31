Меню
На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный

31 декабря 2025 18:08
Кадр из сериала «Могучая девятка»

Фанаты жанра высоко оценили новый проект.

Фэнтези снова показало, как надо — и сделало это там, откуда меньше всего ждали. Пока Netflix продолжает буксовать с «Ведьмаком», Prime Video тихо и уверенно выдал проект с идеальным рейтингом, который выглядит как методичка по правильной экранизации жанра.

Фэнтези, которое уважает своих героев

«Могучая девятка» — анимационный сериал по кампании Critical Role — стартует без громких обещаний «новой Игры престолов». И именно поэтому выигрывает. Здесь нет ощущения, что мир перекраивали под удобный сериал: наоборот, он живёт по собственным законам. Персонажи разные, неудобные, местами странные, но живые — и со временем становятся настоящей командой, а не набором функций для сюжета.

В отличие от «Ведьмака», где герои нередко выглядят заложниками сценарных решений, «Могучая девятка» строится вокруг динамики группы. Отношения, конфликты, юмор и уязвимость здесь важнее эффектных поз и громких монологов.

Почему у Prime Video получилось, а у Netflix — нет

«Ведьмак» пытался угодить всем сразу: фанатам книг, игрокам, новой аудитории — и в итоге потерял собственное лицо. Персонажи изменялись до неузнаваемости, темы размывались, а мир переставал ощущаться цельным.

«Могучая девятка» идёт другим путём. Он не стесняется быть нишевым, не упрощает мифологию и не боится медленно раскрывать героев. Именно поэтому зрителю есть за кого переживать — и именно поэтому рейтинг Tomatometer держится на заветных 100%.

Анимация — не компромисс, а преимущество

Сериал наглядно доказывает: фэнтези не обязано быть игровым, чтобы работать. Анимация позволяет показать магию, монстров и масштаб без бюджетных компромиссов и визуальной фальши. Мир «Могучей девятки» выглядит ярким, цельным и фантастическим — без ощущения «дешёвого CGI».

Это особенно контрастно смотрится на фоне дорогих, но часто безжизненных проектов вроде поздних сезонов «Ведьмака».

Главный урок для жанра

Фэнтези работает тогда, когда его создатели любят исходный материал и доверяют зрителю. «Могучая девятка» не пытается понравиться всем — и именно поэтому попадает точно в цель. И да, глядя на него, становится особенно ясно: «Ведьмак» мог быть совсем другим сериалом.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Могучая девятка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
