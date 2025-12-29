Меню
Киноафиша Статьи 31 декабря «Очень странные дела» не кончатся: у сериала будет спин-офф — но полюбим ли мы его без братьев Дафферов, Майка, Дастина и других?

31 декабря «Очень странные дела» не кончатся: у сериала будет спин-офф — но полюбим ли мы его без братьев Дафферов, Майка, Дастина и других?

29 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Авторы впервые поделились подробностями.

Сериал «Очень странные дела» впервые появился на экранах в 2016 году. Его заключительная серия, восьмой эпизод пятого сезона, выйдет 31 декабря 2025 года (в России зрители увидят только 1 января). Эта дата поставит точку в центральной истории, которая так полюбилась зрителям.

Однако создатели проекта, братья Мэтт и Росс Дафферы, не планируют прощаться со своей вселенной навсегда. Они уже заявили о намерении продолжить развитие франшизы. По словам авторов, дальнейшая история будет рассказана в совершенно новом, нестандартном формате.

Спин-офф «Очень странных дел»

В недавнем интервью создатели сделали важное заявление. Они подтвердили, что в разработке находится спин-офф знаменитого сериала. Однако поклонникам стоит подготовиться к переменам: этот проект будет сосредоточен на совершенно новых героях.

Братья чётко обозначили, что пятый сезон поставит окончательную точку в историях всех знакомых нам персонажей. Судьба ребят из Хоукинса и всей многолетней саги, связанной с Изнанкой, будет завершена.

Дафферы заверили, что спин-офф представит другую команду персонажей.

«Мы перенесём зрителей в другое десятилетие и познакомим с другими лицами. Но они, безусловно, будут частью той же вселенной. Эта идея родилась у нас несколько лет назад, и сейчас мы полны энтузиазма и увлечены её воплощением», — поделились создатели сериала.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Спин-оффы на Netflix

Братья Дафферы пояснили, что не собираются лично руководить съёмками спин-оффа «Очень странных дел». Они не станут его шоураннерами. Однако полностью из проекта не уйдут. Скорее всего, они выступят в роли продюсеров, чтобы сохранить связь с новой историей.

Своё более активное участие в работе над спин-оффом братья планируют начать в 2026 году. По их словам, платформа Netflix может официально представить проект зрителям в самое ближайшее время.

На данный момент стриминг официально подтвердил только один спин-офф. Это анимационный сериал под названием «Очень странные дела: Истории из 85-го». Его премьера намечена на 2026 год.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
