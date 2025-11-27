На финале «Форсажа 7» в кино плакали все – было жалко Пола Уокера: а знали ли вы, что изначально фильм хотели закончить иначе?

Седьмая часть «Форсажа» вышла в 2015 году. За два года до этого трагически ушел из жизни Пол Уокер.

Смерть актёра не только задержала премьеру, но и заставила создателей полностью переработать финал. И лишь сейчас стали известны первоначальные планы завершения картины, которые кардинально отличались от того, что увидели зрители.

Первая концовка «Форсажа 7»

Согласно новой книге Барри Херца «Welcome To The Family» о франшизе, изначальный финал выглядел совершенно иначе. Герои должны были собраться в их знаковой закусочной, договориться уничтожить систему «Око Бога» и определить следующий маршрут, бросив нож в карту — доверив выбор судьбе.

Эта жизнеутверждающая концовка создавала идеальный переход к следующим приключениям. Однако сценарий пришлось полностью переписать, найдя более пронзительный и прощальный вариант для персонажа Уокера.

Финал «Форсажа 7»

После согласования с семьёй Пола Уокера финал «Форсажа 7» изменили. Вместо подготовки к новым приключениям зрители увидели расставание: Дом и Брайан едут параллельно по шоссе, пока их дороги не расходятся навсегда.

Герой Уокера выбирает семью вместо опасных гонок, а его уход сопровождается трогательным прощанием.

