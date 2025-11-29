На эту сцену с Нео обратили внимание единицы: повторяется в каждом фильме «Матрицы»

Франшиза «Матрица» — это гораздо больше, чем просто культовая серия фантастических фильмов. Она заставила миллионы зрителей по всему миру задуматься о природе реальности, свободе воли и будущем человечества.

Когда в 1999 году на экраны вышел первый фильм, он произвёл эффект разорвавшейся бомбы. История Нео, человека, открывшего, что весь его мир — лишь иллюзия, созданная машинами, оказалась удивительно созвучна настроениям общества. Ведь именно тогда интернет и цифровые технологии только начинали менять нашу жизнь.

Вачовски скрупулезно подошли к созданию своей вселенной, предусмотрев каждую деталь. Касается это даже первого появления главного героя в каждой части.

Нео в «Матрице»

Первые сцены с Нео в каждой части Матрицы показывают его спящим. Повторяющийся мотив пробуждения героя — это не случайность, а глубокий и многослойный символ, который является стержнем всей саги.

Герою важно проснуться ото лжи и увидеть правду. А после пробуждения начинается настоящая работа, ведь нельзя просто наслаждаться знанием. Нео важно осознать готовность к самопожертвованию и переходу на новый уровень существования. Каждое «пробуждение» — это новый этап его пути как Избранного.

Кастинг Киану Ривза

Сложно поверить, но культовый образ Нео мог бы выглядеть совершенно иначе. Изначально создатели «Матрицы» рассматривали на главную роль целую плеяду голливудских звёзд первой величины. Первым кандидатом стал Джонни Депп, но он вежливо отказался.

Затем за роль боролись Том Круз, Леонардо ДиКаприо и даже Брэд Питт — но все они по разным причинам сказали «нет».

Ситуация складывалась настолько критически, что студия Warner Bros. всерьёз задумалась о радикальном изменении сценария — переписать главного героя под женщину и предложить роль Сандре Буллок. Но и эта идея не сработала.

Даже Уилл Смит, которому активно предлагали проект, предпочёл сняться в «Диком, диком Западе», о чём впоследствии не раз сожалел.

И только когда все возможные кандидаты отсеялись, взгляд режиссёров упал на Киану Ривза. Актер, чья карьера на тот момент переживала не самые простые времена, согласился без раздумий — и создал один из самых узнаваемых образов в истории кино.

