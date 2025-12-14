Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм

На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм

14 декабря 2025 17:09
Кадр из фильма «Папины дочки: Мама вернулась»

В тройке лидеров — настоящие любимцы зрителей.

Онлайн-кинотеатр ИВИ на этой неделе живёт сразу в трёх жанрах — большой семейной драмой, ностальгической комедией и криминальным сериалом с северным характером. Эти проекты сейчас смотрят чаще всего — и у каждого есть своя причина держаться в топе.

«Золотое дно» (2 сезон)

Второй сезон «Золотого дна» окончательно превращает семейную сагу в полноценную войну за наследство. Градовы больше не делают вид, что они родственники: здесь каждый сам за себя, и миллиарды — лучший аргумент в любом разговоре.

Проект ловко балансирует между психологической драмой и хищным бизнес-триллером, а Алексей Гуськов и Юлия Снигирь продолжают играть на тонких нервах зрителя. Сериал смотрят не ради интриги «кто победит», а ради процесса — как люди шаг за шагом теряют остатки морали, прикрываясь фамилией и прошлым.

«Папины дочки. Мама вернулась» (фильм, 2025)

Полнометражное продолжение неожиданно стало одним из самых тёплых хитов недели. Возвращение Даши — это не просто фан-сервис, а попытка аккуратно закрыть старые эмоциональные гештальты.

Кисловодск, свадьба, семейные разговоры, которые давно откладывали «на потом», — фильм работает как большое примирение с прошлым. Здесь почти нет резких конфликтов, зато много мягкой ностальгии и ощущения, что герои выросли вместе со зрителями. Именно за это картину и смотрят.

«Полярный» (2019–2025)

Пять сезонов спустя «Полярный» всё ещё в топе — редкий случай для российского сериала. История Вити, который бежал от криминального прошлого и оказался в суровом северном городке, давно вышла за рамки комедии положений. Сейчас это сериал о выживании, адаптации и странной форме искупления.

Юмор по-прежнему работает, но всё чаще сквозь него проступает холодная правда: от прошлого не убежишь, его можно только приручить. Именно это делает «Полярный» таким живучим и востребованным.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из фильма «Папины дочки: Мама вернулась»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В каком го­ро­де сни­ма­ли се­ри­ал «Полярный»? Сейчас там -20, полярная ночь, снегопады и метели В каком го­ро­де сни­ма­ли се­ри­ал «Полярный»? Сейчас там -20, полярная ночь, снегопады и метели Читать дальше 14 декабря 2025
«Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер «Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер Читать дальше 15 декабря 2025
Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Читать дальше 15 декабря 2025
«"Бриджертоны" — это же наша "Бедная Настя"»: Netflix понадобилось 20 лет, чтобы повторить успех хита с канала «Россия» «"Бриджертоны" — это же наша "Бедная Настя"»: Netflix понадобилось 20 лет, чтобы повторить успех хита с канала «Россия» Читать дальше 15 декабря 2025
«Неудачный клон "Полицейского с Рублевки"»: этот сериал один из худших на НТВ, а ведь актерский состав супер «Неудачный клон "Полицейского с Рублевки"»: этот сериал один из худших на НТВ, а ведь актерский состав супер Читать дальше 15 декабря 2025
7 лет назад на экраны вышли «Ёлки последние»: так почему же после этого сняли еще пять фильмов 7 лет назад на экраны вышли «Ёлки последние»: так почему же после этого сняли еще пять фильмов Читать дальше 15 декабря 2025
«Это мы уже смотрели»: новый мультфильм «Три кота» оставил зрителей в недоумении — а что это вообще было? «Это мы уже смотрели»: новый мультфильм «Три кота» оставил зрителей в недоумении — а что это вообще было? Читать дальше 15 декабря 2025
Зрители смотрят 25 сезон сериала «Тайны следствия», но с тяжким вздохом: «мыло мыльное», но один плюс все же есть Зрители смотрят 25 сезон сериала «Тайны следствия», но с тяжким вздохом: «мыло мыльное», но один плюс все же есть Читать дальше 15 декабря 2025
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше