На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм

Онлайн-кинотеатр ИВИ на этой неделе живёт сразу в трёх жанрах — большой семейной драмой, ностальгической комедией и криминальным сериалом с северным характером. Эти проекты сейчас смотрят чаще всего — и у каждого есть своя причина держаться в топе.

«Золотое дно» (2 сезон)

Второй сезон «Золотого дна» окончательно превращает семейную сагу в полноценную войну за наследство. Градовы больше не делают вид, что они родственники: здесь каждый сам за себя, и миллиарды — лучший аргумент в любом разговоре.

Проект ловко балансирует между психологической драмой и хищным бизнес-триллером, а Алексей Гуськов и Юлия Снигирь продолжают играть на тонких нервах зрителя. Сериал смотрят не ради интриги «кто победит», а ради процесса — как люди шаг за шагом теряют остатки морали, прикрываясь фамилией и прошлым.

«Папины дочки. Мама вернулась» (фильм, 2025)

Полнометражное продолжение неожиданно стало одним из самых тёплых хитов недели. Возвращение Даши — это не просто фан-сервис, а попытка аккуратно закрыть старые эмоциональные гештальты.

Кисловодск, свадьба, семейные разговоры, которые давно откладывали «на потом», — фильм работает как большое примирение с прошлым. Здесь почти нет резких конфликтов, зато много мягкой ностальгии и ощущения, что герои выросли вместе со зрителями. Именно за это картину и смотрят.

«Полярный» (2019–2025)

Пять сезонов спустя «Полярный» всё ещё в топе — редкий случай для российского сериала. История Вити, который бежал от криминального прошлого и оказался в суровом северном городке, давно вышла за рамки комедии положений. Сейчас это сериал о выживании, адаптации и странной форме искупления.

Юмор по-прежнему работает, но всё чаще сквозь него проступает холодная правда: от прошлого не убежишь, его можно только приручить. Именно это делает «Полярный» таким живучим и востребованным.

