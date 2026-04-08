Меню
Русский English
Отмена
На этой неделе в онлайн-кинотеатре ИВИ запоем смотрят именно эти 3 проекта: на третьем месте — новинка со Стэйтемом

На этой неделе в онлайн-кинотеатре ИВИ запоем смотрят именно эти 3 проекта: на третьем месте — новинка со Стэйтемом

8 апреля 2026 21:02
Кадры из сериалов «Искусство соблазна», «Зов русалки», фильма «Убежище»

Топ получился довольно разнообразным.

На этой неделе зрители активно выбирают напряженные детективы, громкие премьеры и продолжения любимых сериалов. Рейтинг ИВИ неожиданно возглавили сразу три проекта, которые сейчас обсуждают чаще всего. Рассказываю, что именно смотрят зрители и почему эти новинки оказались в топе.

«Искусство соблазна» (2 сезон)

Первое место занимает продолжение популярной авантюрной комедии «Искусство соблазна». Во втором сезоне героини продолжают помогать женщинам, оказавшимся в сложных отношениях, но теперь им предстоит столкнуться с опасным конкурентом.

Сериал сочетает юмор, романтику и драму, поэтому зрители с интересом следят за развитием истории. Новые серии второго сезона уже выходят, и именно ожидание продолжения вывело проект на первое место.

«Искусство соблазна»

«Зов русалки» (2026)

На втором месте оказался новый мистический детектив «Зов русалки». История начинается с загадочных убийств в прибрежном городе, где находят тела с необычными следами.

Местные жители уверены, что виновата русалка, но специалист по серийным убийцам пытается найти логическое объяснение. Постепенно расследование приводит героя к тайнам прошлого, которые оказываются гораздо страшнее любых легенд.

«Зов русалки»

«Убежище» (2026)

Третье место занимает боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом. В центре сюжета — бывший спецагент, который вынужден защищать девочку от своих бывших работодателей.

Фильм сочетает динамичные сцены, напряжение и знакомую зрителям харизму Стэйтема. Именно поэтому проект быстро ворвался в топ просмотров и удерживается среди самых популярных новинок недели.

«Убежище»
Фото: Кадры из сериалов «Искусство соблазна», «Зов русалки», фильма «Убежище»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в

Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше