На этой неделе фаворитами ИВИ стали 3 проекта: что удивительно, на 2 месте оказалась военная драма «Август»

В онлайн-кинотеатре ИВИ снова показательная неделя: в топе — проекты очень разные по жанру, настроению и аудитории, но каждый попал ровно в своё время. Здесь и ностальгия по любимому ситкому, и серьёзная военная драма, и сериал, который смотрят «на фоне», а потом неожиданно втягиваются.

1 место — «Папины дочки. Мама вернулась» (2025)

Возвращение Даши оказалось тем самым крючком, которого зрители ждали много лет. Семейная поездка Васнецовых-Васильевых в Кисловодск быстро превращается из курортного сюжета в попытку собрать семью заново, а фильм «Папины дочки. Мама вернулась» ловко балансирует между юмором, ностальгией и вполне взрослой грустью. Это кино смотрят целыми семьями — и именно поэтому оно уверенно держит первое место.

2 место — «Август» (2025)

Военная драма по мотивам романа Владимира Богомолова неожиданно стала одним из главных хитов платформы. История работы СМЕРШ в августе 1944 года — жёсткая, напряжённая и совсем не «фоновая». Фильм цепляет масштабом, актёрским составом и ощущением опасности, которое не отпускает до финала, поэтому зрители охотно выбирают его даже несмотря на внушительный хронометраж.

3 место — «Интересное положение» (2025)

Сериал, который начинали смотреть из любопытства, а продолжили — из чистого удовольствия. История Лады, забеременевшей двойняшками от разных мужчин, легко могла бы скатиться в фарс, но вместо этого получилась тёплая мелодраматическая комедия с новогодним настроением. Про отношения, неожиданные повороты судьбы и счастье, которое приходит не по плану — именно за это его и держат в топе.

Итог недели предельно ясен: зрителям сейчас одинаково нужны и семейный уют, и серьёзный разговор, и лёгкая романтическая история. ИВИ удалось собрать этот набор в одном рейтинге — редкий, но показательный случай.

