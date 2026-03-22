На этот раз Пересильд на Байконур не отправляли: где снимали «Космическую собаку Лиду»

Премьера фантастической комедии «Космическая собака Лида» намечена на 26 марта. В фильме занят внушительный актёрский ансамбль, а музыкальное оформление обещает быть нестандартным.

Мы выяснили, на каких именно площадках проходили съёмки, призванные воссоздать облик Байконура.

Сюжет

События фильма происходят в 2000-х годах. Главный герой — тринадцатилетний Игорь. Он живёт с мамой и отчимом, а ещё с собакой по кличке Лида. Пёс успел слетать в космос, и его мальчику подарил отец-космонавт.

Однажды ночью Игорь сбегает из дома. Вместе с собакой он встречает самого себя, только повзрослевшего — мужчину лет сорока, который прибыл из будущего.

Взрослый Игорь предупреждает подростка: через три дня его отец погибнет при взрыве ракеты на старте. По словам мужчины, это происшествие навсегда изменит его жизнь. Игорь-подросток, его взрослый двойник и Лида отправляются в путь, чтобы предотвратить трагедию.

Где снимали фильм

На этот раз исполнительнице одной из главных ролей Юлии Пересильд снова ехать на Байконур не пришлось. Космодром решили воссоздать в российских локациях.

Для работы над фильмом выбрали живописные места Москвы и области, а также Астрахань и Астраханскую область. Именно астраханские фактуры легли в основу образа Байконура.

Часть сцен, в том числе эпизод с захватом телестудии группой быстрого реагирования, отсняли в культурном центре «Зеленоград».