На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить

1 ноября 2025 09:54
Кадр из мультфильма «Человек-бензопила: История Резе»

Поползли слухи о кроссовере.

В новейшей киноленте «Человек-бензопила: История Резе» внимательные поклонники обнаружили любопытный художественный элемент: в одном из ключевых эпизодов создатели разместили замаскированную отсылку к культовому аниме «Атака титанов».

Эта скрытая пасхалка тут же активизировала оживлённые дискуссии в социальных сетях и слухи о кроссовере.

Пасхалка в «Человеке-бензопила: История Резе»

В сцене посещения кинотеатра Дэнджи на заднем плане можно заметить персонажа в футболке с узнаваемой символикой — стилизованными крыльями разведкорпуса из «Атаки титанов».

Кадр из мультфильма «Человек-бензопила: История Резе»

Этот элемент костюма, известный как эмблема «Крыльев Свободы», был намеренно включён создателями как дань уважения предыдущей работе студии MAPPA. Именно этот коллектив отвечал за производство как нового фильма, так и финального сезона легендарного аниме.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Кроссовер между мирами аниме

Несмотря на символическое пересечение вселенных, о реальном кроссовере между проектами речи не идёт. Сюжет «Атаки титанов» разворачивается в условном историческом прошлом со своей мифологией, тогда как «Человек-бензопила» существует в реальности, воссоздающей атмосферу 1990-х.

Кинолента «Человек-бензопила: История Резе» развивает события, следующие за первым сезоном аниме. В основу сценария легла арка «Девочка-бомба» из оригинальной манги: вскоре после приближения к мечте Дэнджи сталкивается с загадочной Резе.

Фото: Кадры из мультсериала «Атака титанов», фильма «Человек-бензопила: История Резе» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
