На этот День победы все будут смотреть новую российскую драму: появились первые кадры из фильма «Отец»

Главной военной премьерой грядущего мая обещает стать драматическая лента под названием «Отец». На днях в интернете опубликовали первые кадры из этого проекта, в центре внимания которого — события 1942 года.

Сюжет

Сибирский промысловик Гавриил Собинов получает известие о том, что его сын Семён числится без вести пропавшим. Мужчина принимает решение уйти на фронт добровольцем, не теряя надежды отыскать наследника живым.

Попав в самое пекло боевых действий, герой берёт под своё командование отряд снайперов. Теперь его главная задача — обучить молодых необстрелянных бойцов искусству настоящего сражения.

Детали

Ключевую роль в фильме исполнил Илья Шакунов.

«Наша картина — о родственных узах, именно на них строятся все мотивы и устремления персонажей. Мне очень интересно взглянуть с такой стороны на происходившее в период Великой Отечественной войны», — поделился актёр.

В проекте также занят Роман Васильев. Юный артист признался, что долго и тщательно готовился к воплощению своего образа: перечитал «Красный смех» Леонида Андреева и пересмотрел «Иди и смотри».

Насколько убедительно исполнителям удалось справиться со столь непростыми ролями, публика сможет оценить уже 7 мая. Судя по первым кадрам и настрою съёмочной группы, зрителей ждёт глубокая и эмоциональная история о силе отцовской любви, проверенной войной.