На этот День победы все будут смотреть новую российскую драму: появились первые кадры из фильма «Отец»

14 апреля 2026 16:40
Кадр из фильма «Отец» (2026)

Лента посвящена истории семьи и страны.

Главной военной премьерой грядущего мая обещает стать драматическая лента под названием «Отец». На днях в интернете опубликовали первые кадры из этого проекта, в центре внимания которого — события 1942 года.

Сюжет

Сибирский промысловик Гавриил Собинов получает известие о том, что его сын Семён числится без вести пропавшим. Мужчина принимает решение уйти на фронт добровольцем, не теряя надежды отыскать наследника живым.

Попав в самое пекло боевых действий, герой берёт под своё командование отряд снайперов. Теперь его главная задача — обучить молодых необстрелянных бойцов искусству настоящего сражения.

Кадр из фильма «Отец» (2026)

Детали

Ключевую роль в фильме исполнил Илья Шакунов.

«Наша картина — о родственных узах, именно на них строятся все мотивы и устремления персонажей. Мне очень интересно взглянуть с такой стороны на происходившее в период Великой Отечественной войны», — поделился актёр.

В проекте также занят Роман Васильев. Юный артист признался, что долго и тщательно готовился к воплощению своего образа: перечитал «Красный смех» Леонида Андреева и пересмотрел «Иди и смотри».

Насколько убедительно исполнителям удалось справиться со столь непростыми ролями, публика сможет оценить уже 7 мая. Судя по первым кадрам и настрою съёмочной группы, зрителей ждёт глубокая и эмоциональная история о силе отцовской любви, проверенной войной.

Фото: Кадры из фильма «Отец» (2026)
Светлана Левкина
Новинка апреля «Коммерсант» с Петровым снят по легендарной книге: как тюрьма помогла банкиру написать бестселлер Новинка апреля «Коммерсант» с Петровым снят по легендарной книге: как тюрьма помогла банкиру написать бестселлер Читать дальше 14 апреля 2026
Военная драма «Ангелы Ладоги» снята по реальным событиям: от этой истории побегут мурашки Военная драма «Ангелы Ладоги» снята по реальным событиям: от этой истории побегут мурашки Читать дальше 14 апреля 2026
Что стало с Барсом в фильме «Твое сердце было разбито»: ответ можно узнать только из второй книги Анны Джейн Что стало с Барсом в фильме «Твое сердце было разбито»: ответ можно узнать только из второй книги Анны Джейн Читать дальше 15 апреля 2026
Ждем преемника «Открытого брака»: эта драмеди цепляет с порога — по описанию понятно, что будет 10/10 Ждем преемника «Открытого брака»: эта драмеди цепляет с порога — по описанию понятно, что будет 10/10 Читать дальше 15 апреля 2026
Помните тех кавказцев из скандальной сцены «Брата»? Один из них умер, а что со вторым Помните тех кавказцев из скандальной сцены «Брата»? Один из них умер, а что со вторым Читать дальше 15 апреля 2026
Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов) Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов) Читать дальше 15 апреля 2026
20 апреля любителей детективов ждёт горячая новинка на ТВЦ: «Бабье царство» с Дмитриевой и Батаревым на 12 серий увлечет мгновенно 20 апреля любителей детективов ждёт горячая новинка на ТВЦ: «Бабье царство» с Дмитриевой и Батаревым на 12 серий увлечет мгновенно Читать дальше 15 апреля 2026
1,6 млн в России и 8,8 млн в Китае: этот фэнтези-фильм провалился дома, зато стал хитом в Поднебесной 1,6 млн в России и 8,8 млн в Китае: этот фэнтези-фильм провалился дома, зато стал хитом в Поднебесной Читать дальше 15 апреля 2026
«Очень странные дела» по-советски: подростки, мистика и метеорит — что известно о новом сериале «Радар» (премьера 24 апреля 2026 года на ОККО) «Очень странные дела» по-советски: подростки, мистика и метеорит — что известно о новом сериале «Радар» (премьера 24 апреля 2026 года на ОККО) Читать дальше 15 апреля 2026
