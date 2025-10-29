Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)

На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)

29 октября 2025 16:11
Кадры из фильмов «Королевство кривых зеркал» (1963), «Старик Хоттабыч» (1956), «Приключения Буратино» (1975)

Сейчас эти актеры — глубоко пожилые люди.

Советский кинематограф подарил нам множество незабываемых фильмов, где дети играли не просто второстепенные роли, а становились настоящими символами эпохи. Юные актеры искренне проживали свои роли, создавая образы, которые и сегодня трогают сердца зрителей.

Их герои — озорные, мечтательные, иногда серьезные не по годам — становились главным украшением картин. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые киноленты. Сможете ли вы узнать советский фильм по кадру с юными персонажами?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест по редким фильмам Никиты Михалкова.

Фото: Кадры из фильмов «Королевство кривых зеркал» (1963), «Старик Хоттабыч» (1956), «Приключения Буратино» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет Читать дальше 29 октября 2025
Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев Читать дальше 29 октября 2025
Михалков стал звездой после «Я шагаю по Москве»: но почему тогда в следующем фильме ему не доверили ни строчки? Михалков стал звездой после «Я шагаю по Москве»: но почему тогда в следующем фильме ему не доверили ни строчки? Читать дальше 28 октября 2025
У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог Читать дальше 28 октября 2025
Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Читать дальше 27 октября 2025
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Читать дальше 26 октября 2025
«У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? «У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? Читать дальше 25 октября 2025
Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Читать дальше 29 октября 2025
Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше