На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)

Советский кинематограф подарил нам множество незабываемых фильмов, где дети играли не просто второстепенные роли, а становились настоящими символами эпохи. Юные актеры искренне проживали свои роли, создавая образы, которые и сегодня трогают сердца зрителей.

Их герои — озорные, мечтательные, иногда серьезные не по годам — становились главным украшением картин. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые киноленты. Сможете ли вы узнать советский фильм по кадру с юными персонажами?

