На этих 2 книгах режиссеры годами ставили «крест»: но все же их экранизировали — пусть и не без минусов

21 февраля 2026 21:02
Кадры из фильмов «Обед нагишом» (1991), «Облачный атлас» (2012)

Риск в этом случае был полностью оправдан.

Иногда кажется, что есть тексты, которые лучше не трогать. Они слишком сложные, слишком внутренние, слишком «литературные». Но всегда находится кто-то смелый, кто слышит «не трогай» как «попробуй». И вот тут начинается самое интересное.

«Обед нагишом» — когда важнее дух, чем сюжет

«Обед нагишом»

Роман Уильяма Берроуза — это не история в привычном смысле. Это хаос, галлюцинации, распад сознания. Читать сложно. Экранизировать — страшно.

Дэвид Кроненберг сделал очень умный ход. Он не стал пересказывать книгу буквально. Вместо этого снял фильм «Обед нагишом» о состоянии автора — о зависимости, паранойе, страхе.

И получилось странно, местами бредово, но удивительно честно. Это тот случай, когда режиссёр понял: нельзя копировать текст, нужно передать его атмосферу.

«Облачный атлас» — амбиция на максимум

«Облачный атлас»

Роман Дэвида Митчелла — настоящая литературная матрёшка. Шесть историй, разные эпохи, стили и ритмы. Книга читается как симфония.

Вачовски и Том Тыквер рискнули снять трёхчасовой фильм «Облачный атлас», где актёры играют сразу несколько ролей, а судьбы переплетаются через века.

Кто-то вышел из кинотеатра в восторге, кто-то в недоумении. Но равнодушных почти не было. И в этом, наверное, главный успех — фильм получился живым и смелым.

И знаете, что я думаю? Не бывает «неэкранизируемых» книг. Бывают режиссёры, которые боятся искать свой язык.

Когда кино не пытается буквально копировать текст, а разговаривает с ним — рождается что-то по-настоящему интересное. И пусть не идеальное. Зато живое.

Анастасия Луковникова
