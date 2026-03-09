Меню
На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет

9 марта 2026 18:08
Кадр из фильма «Матрица»

Авторы не потрудились ничего объяснить зрителям.

«Матрице» уже больше четверти века, а интерес к ней не угасает. Фильм не просто стал хитом, а запустил целую вселенную, разросшуюся до комиксов, аниме и видеоигр.

Поклонников у неё миллионы, и, казалось бы, за столько лет можно разобрать по винтикам каждый кадр. Но даже у самых преданных фанатов остались вопросы, на которые авторы так и не ответили.

Откуда Морфеус знает про Нео?

Главный герой всю жизнь считал себя обычным хакером по имени Томас Андерсон, но Морфеус, едва вытащив его из Матрицы, сразу объявил Избранным. Откуда такая уверенность?

Возможно, авторы и не собирались отвечать на этот вопрос: зрители смотрят на мир глазами Нео, а тот просто принимает новую реальность, не особо вдаваясь в детали. Самое простое объяснение — Морфеус, сам будучи опытным хакером, какое‑то время следил за Нео и пришёл к выводу, что тот идеально подходит на роль.

Как работали машины в Матрице?

Настоящая цель Матрицы — вовсе не в том, чтобы создать для людей иллюзию нормальной жизни. Эта сложная система нужна была машинам совсем для другого: они превратили человечество в гигантскую живую батарею.

Люди даже не подозревали, что их энергия питает другую цивилизацию, а вся красивая картинка вокруг — лишь прикрытие, чтобы они не проснулись и не поняли, во что на самом деле превратился мир.

Кадр из фильма «Матрица»

Как Оракул узнал, что Нео не умер?

В финале третьей части Нео погибает, но Оракул задолго до этого была уверена, что они ещё увидятся. Всё дело в природе самого Избранного — по сути, он тоже программа. А значит, из остатков его кода теоретически можно собрать нового Нео с той же личностью и сознанием.

Эту идею потом даже развили в отдельной видеоигре. Но почему машины вообще используют людей как батарейки? Неужели во вселенной будущего нет более надёжного источника энергии? В Сети предполагают, что к тому моменту всё ископаемое топливо просто исчерпано, но в фильме об этом ни слова.

Фото: Кадры из фильма «Матрица» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
