На эти деньги можно было купить не только шубу, а дачу: во сколько обошелся круиз Семен Семенычу из «Бриллиантовой руки»

Семья осталась без шубы, но с ковбойским костюмом и сувениром для управдома.

В фильме «Бриллиантовая рука» (1968) старший экономист Семён Семёныч Горбунков уезжает в заграничный круиз и по ходу дела становится невольным участником контрабанды.

Но если оставить в стороне сюжет с гипсом и бриллиантами, остаётся другой вопрос: сколько же стоило это буржуазное путешествие? И чем ради него пришлось пожертвовать главному герою?

Билет на теплоход стоил, как новый мотоцикл

Судя по маршруту — Лондон, Марсель, Стамбул — речь в комедии идёт о реальном в советское время «Круизе вокруг Европы».

Такая путёвка на теплоходе «Михаил Светлов» в 1968 году стоила от 276 до 665 рублей. Учитывая, что Горбунков плыл на верхней палубе в двухместной каюте, можно смело назвать сумму в 550–600 рублей.

Это примерно стоимость мотоцикла «Минск» или чешской «Явы», которые в то время стоили около 550–580 рублей.

Или же на данные средства можно было купить дачный домик в сельской местности (от 500 рублей), либо новый холодильник «ЗИЛ» (370–450 рублей).

Деньги в обменный фонд — как цена стиральной машины

Советским туристам разрешалось взять с собой валюту, но только через «обменный фонд»: 20–40 рублей — именно столько поменял Семён Семёныч, чтобы купить детям ковбойский костюм и платье с Эйфелевой башней.

Эти деньги приравнивались к 30–40 долларам — за границей на них можно было купить зонтики, косметику, часы, сумки и сувениры. А в СССР 40 рублей — это почти стиральная машина «Вятка».

К тому же, как делали тогда многие туристы, он наверняка вёз «сувениры» на продажу или обмен: пару бутылок водки, банку икры, а может, и пару отечественных часов — всё это пользовалось спросом за границей.

Итого: как минимум полгода жизни

В 1968 году средняя зарплата в СССР составляла 110 рублей, пишет дзен-канал Валерий Грачиков. А круиз, по самым скромным подсчётам, обходился в 650–750 рублей.

То есть Семён Семёныч отдал за поездку сумму, которую зарабатывал примерно за полгода. Именно поэтому Надя и сказала: «Шуба подождёт».

Семейный бюджет просто не выдержал бы и того, и другого. Выбор был сделан в пользу заграничных впечатлений — редкой роскоши в советской жизни.

