Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На «Эмми» гремят не только голливудские картины: эти 3 корейские дорамы первыми получили престижную премию и стали известны на весь мир

На «Эмми» гремят не только голливудские картины: эти 3 корейские дорамы первыми получили престижную премию и стали известны на весь мир

30 ноября 2025 20:33
Кадры из сериалов «Младший сын семьи чеболя», «Расположение короля», «Игра в кальмара»

Проекты имеют обширную фан-базу.

Пока главная премия «Эмми» чествует американские сериалы, у нее есть международная версия, которая открывает миру телевизионные шедевры со всего света. Именно здесь блистали корейские дорамы, которые покорили Голливуд.

Чаще всего это происходило благодаря стримингам вроде Netflix, которые сделали проекты доступными для всего мира. А некоторые сериалы и вовсе шли в эфире не только в Южной Корее, но и в Японии с Таиландом, доказывая, что хорошая история не знает границ.

«Младший сын семьи чеболя»

Герой — преданный сотрудник могущественной корпорации, которым безжалостно пользуются. Внезапно он просыпается в теле младшего сына владельцев этой самой фирмы. Он не только получает второй шанс, но и возможность расквитаться с теми, кто разрушил его прежнюю жизнь.

Этот захватывающий сюжет покорил и корейских зрителей — рейтинг дорамы достиг впечатляющих 26,9%. Но настоящим триумфом стала победа на Международной премии «Эмми», где проект обошёл сильных соперников из Великобритании, Франции и Мексики.

Кадр из сериала «Младший сын семьи чеболя»

«Расположение короля»

Историческая дорама «Расположение короля» стала настоящим прорывом — именно она первой из корейских проектов получила номинацию на «Эмми» в категории «Лучшая теленовелла».

Сюжет переносит во времена династии Чосон, где суеверия и традиции определяли судьбы людей. Когда у принцессы рождаются близнецы, это воспринимается как страшное проклятие. Чтобы избежать беды, новорожденную девочку тайно отправляют в другую семью.

Но годы спустя её возвращают — правда, теперь ей предстоит жить под маской мальчика, чтобы обеспечить правящей династии наследника.

Кадр из сериала «Расположение короля»

«Игра в кальмара»

Южнокорейский хит «Игра в кальмара» вошел в историю, собрав награды в 2021 году на «Эмми» сразу в двух категориях — не только за саму картину, но и за игру Ли Джон Джэ.

Сложно найти зрителя, который не слышал бы о жестоком турнире, где отчаявшиеся люди борются за шанс изменить свою жизнь.

Хотя третий сезон, вышедший в 2025 году, поставил точку в этой истории, финал оставил поклонников в недоумении — многим показалось, что создатели поспешили с завершением и не раскрыли все сюжетные линии. Несмотря на это, «Игра в кальмара» остается эталонным примером того, как локальная история может завоевать весь мир.

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Ранее портал «Киноафиша» писал про дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии.

Фото: Кадры из сериалов «Младший сын семьи чеболя», «Расположение короля», «Игра в кальмара»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться Читать дальше 1 декабря 2025
«Думала, одну серию гляну из любопытства, но посмотрела сериал полностью»: в 2025 вышел польский детектив, который даже историки окрестили лучшим «Думала, одну серию гляну из любопытства, но посмотрела сериал полностью»: в 2025 вышел польский детектив, который даже историки окрестили лучшим Читать дальше 1 декабря 2025
5 крутых триллеров, после которых сериалы Netflix кажется спокойным — подборка Apple TV для тех, кто любит держать нервы в тонусе 5 крутых триллеров, после которых сериалы Netflix кажется спокойным — подборка Apple TV для тех, кто любит держать нервы в тонусе Читать дальше 29 ноября 2025
«Еще одну и спать» — ложь, проверенная тысячами зрителей: 3 захватывающих детектива, которые засасывают с первой минуты «Еще одну и спать» — ложь, проверенная тысячами зрителей: 3 захватывающих детектива, которые засасывают с первой минуты Читать дальше 28 ноября 2025
«Уступает лишь таким хитам как "Во все тяжкие", "Клан Сопрано", "Шерлок"»: зря вы пропустили сербский сериал «Тени над Балканами» (9,1 на IMDb) «Уступает лишь таким хитам как "Во все тяжкие", "Клан Сопрано", "Шерлок"»: зря вы пропустили сербский сериал «Тени над Балканами» (9,1 на IMDb) Читать дальше 26 ноября 2025
8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания» 8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания» Читать дальше 1 декабря 2025
7 безупречных мини-сериалов, где нет ни одной проходной минуты: хит от Netflix, забытая классика BBC и другие шедевры 7 безупречных мини-сериалов, где нет ни одной проходной минуты: хит от Netflix, забытая классика BBC и другие шедевры Читать дальше 1 декабря 2025
Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца? Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца? Читать дальше 1 декабря 2025
10 премий «Эмми», 40 млн просмотров и всего 5 эпизодов: почему «Чернобыль» от HBO остаётся главным мини-сериалом десятилетия 10 премий «Эмми», 40 млн просмотров и всего 5 эпизодов: почему «Чернобыль» от HBO остаётся главным мини-сериалом десятилетия Читать дальше 30 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше