На «Эмми» гремят не только голливудские картины: эти 3 корейские дорамы первыми получили престижную премию и стали известны на весь мир

Пока главная премия «Эмми» чествует американские сериалы, у нее есть международная версия, которая открывает миру телевизионные шедевры со всего света. Именно здесь блистали корейские дорамы, которые покорили Голливуд.

Чаще всего это происходило благодаря стримингам вроде Netflix, которые сделали проекты доступными для всего мира. А некоторые сериалы и вовсе шли в эфире не только в Южной Корее, но и в Японии с Таиландом, доказывая, что хорошая история не знает границ.

«Младший сын семьи чеболя»

Герой — преданный сотрудник могущественной корпорации, которым безжалостно пользуются. Внезапно он просыпается в теле младшего сына владельцев этой самой фирмы. Он не только получает второй шанс, но и возможность расквитаться с теми, кто разрушил его прежнюю жизнь.

Этот захватывающий сюжет покорил и корейских зрителей — рейтинг дорамы достиг впечатляющих 26,9%. Но настоящим триумфом стала победа на Международной премии «Эмми», где проект обошёл сильных соперников из Великобритании, Франции и Мексики.

«Расположение короля»

Историческая дорама «Расположение короля» стала настоящим прорывом — именно она первой из корейских проектов получила номинацию на «Эмми» в категории «Лучшая теленовелла».

Сюжет переносит во времена династии Чосон, где суеверия и традиции определяли судьбы людей. Когда у принцессы рождаются близнецы, это воспринимается как страшное проклятие. Чтобы избежать беды, новорожденную девочку тайно отправляют в другую семью.

Но годы спустя её возвращают — правда, теперь ей предстоит жить под маской мальчика, чтобы обеспечить правящей династии наследника.

«Игра в кальмара»

Южнокорейский хит «Игра в кальмара» вошел в историю, собрав награды в 2021 году на «Эмми» сразу в двух категориях — не только за саму картину, но и за игру Ли Джон Джэ.

Сложно найти зрителя, который не слышал бы о жестоком турнире, где отчаявшиеся люди борются за шанс изменить свою жизнь.

Хотя третий сезон, вышедший в 2025 году, поставил точку в этой истории, финал оставил поклонников в недоумении — многим показалось, что создатели поспешили с завершением и не раскрыли все сюжетные линии. Несмотря на это, «Игра в кальмара» остается эталонным примером того, как локальная история может завоевать весь мир.

