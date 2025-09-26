Меню
Киноафиша Статьи На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»

26 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Райские пляжи превратили в ад для гибридов.

23 сентября вышла последняя серия первого сезона «Чужой: Земля». Финал получился мрачным и красивым одновременно: гибриды и ксеноморфы утопили остров Prodigy в крови и дыме.

Зрители писали, что от картинок мороз по коже — настолько они выглядели реалистично. Многие были уверены: всё дело в графике. Но неожиданность в том, что почти весь этот «кошмарный рай» существует на самом деле.

Настоящий остров ужаса

Создатели сериала сознательно отказались от привычных зелёных экранов. Для Prodigy выбрали реальные места Таиланда. Пляжи Краби и скалы Пханг-Нга стали декорациями острова Neverland.

Тропическая зелень, острые каменные пики и светлая вода сами по себе создают ощущение, будто здесь легко может поселиться чужая форма жизни. На фоне этой природы даже компьютерные монстры кажутся частью пейзажа.

Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Город будущего в Бангкоке

Но не только остров. Бангкок превратился в футуристический мегаполис: его рынки и кварталы обыграли так, что зритель видел не азиатскую столицу, а землю будущего. Тут уже вмешалась графика — неоновые вывески и небоскрёбы из металла дорисовали художники. Но сам нерв улиц, шум, давка — это реальность, которую невозможно сымитировать в студии.

Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Почему это сработало

Именно сочетание натуры и спецэффектов сделало «Чужой: Земля» таким убедительным. Финал не кажется сказкой про далёкие миры. Он пугает тем, что всё это может быть рядом: настоящая тропическая жара, шум моря и городская давка — и лишь монстры добавлены сверху.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Екатерина Адамова
