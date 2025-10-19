На Crunchyroll выходят не только шедевры: отсмотрел 5 худших аниме 2025, чтоб вам не пришлось – спасаю ваш вечер за пару минут

В двух словах объясняю, почему все очень плохо.

Признавайтесь, сколько раз вы, доверчиво кликая на новинку в Crunchyroll, через десять минут понимали, что угробили вечер? Я сделал это за вас — погрузился в пучину откровенного аниме-неудач 2025 года, чтобы вы могли спокойно пройти мимо. Держите короткий и безжалостный разбор.

«Мгновение Лили»

Претенциозная дистопия с девочками-андроидами, которая забыла, что зрителям нужны хоть какие-то эмоции. Вместо глубины — бесконечные паузы и диалоги, будто написанные ИИ, у которого сломался эмоциональный модуль. Красиво, но пусто, как космос.

«Начало после Конца»

Это не просто провал, это — преступление против оригинала. Культовая новелла с эпичным сюжетом и глубокими персонажами превратилась в скомканный, безжизненный комикс. Пропали вся эмоциональная напряженность и магия мира. Фэндом в ярости, и он прав.

«Дети семьи Сиундзи»

Семейная драма и романтика, где нет ни химии, ни юмора, ни темпа. Герои смотрят друг на друга так долго, что за это время можно было бы самому научиться рисовать аниме. Скучнее мыльной оперы для домохозяек.

«Соседнему королевству продали святую, помолвку которой разорвали из-за того, что она стала слишком совершенной»

История о мстительной святой, которую предали, оказалась пустышкой. Главная героиня настолько безупречна, что это откровенно скучно.

Все конфликты решаются сами собой, а злодеи напоминают вредных статистов. Никакой остроты, одни умилительные улыбки. И название, которое читать дольше, чем нажимать кнопку «skip».

«Непонятый Мастер Ателье»

Парень, изгнанный из отряда героев за бесполезность, обнаруживает талант к ремеслу. Идея неплоха, но исполнение — тоска смертная.

Темп медленнее черепахи, плоские персонажи и шутки, которые «заходят» раз в три серии. Хрестоматийный пример того, как можно провалить даже самую многообещающую задумку.

